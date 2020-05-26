Эдгард Запашный заступился за сестру, «укравшую» лайку-самоеда

Москва, 26 мая. Известный дрессировщик Эдгард Запашный отреагировал на скандал вокруг его сестры Екатерины, которую обвинили в краже собаки.

Девушка нашла на улице лайку-самоеда, которая бегала по улице грязная и голодная. Она отвела питомца к ветеринару и отказалась отдавать животное настоящим хозяевам. Екатерина решила, что самоеду нужны заботливые владельцы.

По словам Запашного, сестра не обращалась к нему за помощью. Он назвал ее самостоятельной девушкой, которая сама решает свои проблемы.

При этом дрессировщик не видит ничего плохого в ситуации с лайкой. Екатерина просто не смогла пройти мимо больного животного, нуждающегося в ее помощи, добавил Эдгард.

Главное, чтобы в конце этой истории собака обрела хороший дом и нормальных хозяев, уверен Запашный. А сестра должна понимать, что нельзя делиться всем в социальных сетях, считает он. Очень много пользователей внимательно следит за их жизнью.

«Я очень часто Кате говорил, что она слишком много всего выносит в публичное пространство», — пояснил дрессировшик, его слова передает «Пятый канал».

История с потерявшейся лайкой началась из-за поста в Instagram, в котором девушка рассказала о поиске новых хозяев для животного. Владельцы самоеда обвинили Запашную в краже самоеда.