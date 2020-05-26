Лоза ответил Кикабидзе: Если бы у Путина было желание ввести войска в Грузию, он бы их ввел

Известный советский и российский певец, поэт и композитор Юрий Лоза призвал не менее известного советского и грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе забыть наконец о событиях 2008 года и начать строить новые отношения между нашими странами.

Юрий Лоза в интервью Федеральному агентству новостей весьма эмоционально отреагировал на очередной выпад Кикабидзе в сторону России и президента Владимира Путина.

«Не надо нам вообще на это реагировать, — отметил он. — Житель другой страны, елки-палки, живет в Грузии. А американцы живут в Америке и называют нас «империей зла». Что ж, теперь всех американцев будем перебирать? И каждому отвечать, что ли? Есть хорошая русская пословица: «Cобака лает, караван идет».

Участника таких популярных в свое время музыкальных групп, как «Интеграл», «Примус» и «Зодчие», удивили слова Кикабидзе о том, что 12 лет назад Россия вошла на территорию Грузии, но при этом актер умалчивает, что сначала грузины напали на Абхазию, и только потом Россия ответила.

«У них своя точка зрения, у нас — своя, — сказал Лоза. — Если бы Кикабидзе читал какие-то исторические книги, то знал бы, сколько Россия за все время сделала для Грузии. Грузины же в разные моменты держали нос по ветру, как флюгер. Но были периоды, когда они сильно от нас зависели, и когда Россия очень много вкладывала в Грузию».

В 2008 году был локальный конфликт, однако российская армия не вошла в Тбилиси, хотя вполне могла, выразил уверенность собеседник ФАН и добавил, что грузинская армия была практически деморализована и разбежалась.

«Раз уж Кикабидзе говорит о Путине (хотя президентом РФ в то время был Дмитрий Медведев. — Прим. ФАН), если бы у того было желание ввести войска в Грузию, он бы их ввел, — заявил музыкант. — Но он же не ввел. Мог туда войти, но не стал этого делать. Ни одной пяди грузинской земли не было аннексировано или отрезано. Что Кикабидзе ерунду-то болтает?»

Юрий Лоза тут же вспомнил еще одну русскую пословицу: «Старый что малый», имея в виду то, что человек преклонного возраста, а народному артисту Грузинской ССР в июле исполнится 82 года, порой может не отдавать себе отчет в том, что говорит.

«Конечно, надо уважать аксакалов, — подчеркнул Лоза. — Но в определенных ситуациях надо понимать, что метаболизм уже не тот, и не так быстро уже бегают мысли по голове. Мы-то все это понимаем. Есть очень много старческих заболеваний, связанных с расстройством психики. И мы не знаем, в каком состоянии сейчас Кикабидзе».

Чтобы давать оценку каким-то событиям, надо быть в курсе, а чтобы быть в курсе, надо рассматривать их с разных точек зрения, отметил певец. Кроме того, надо очень много читать.

«Конечно же, вопрос нужно рассматривать во временнóм контексте, — сказал собеседник ФАН. — Это же долго тянущаяся история. Не с 2008 года, и даже не с середины 90-х годов прошлого века. Она тянется уже несколько веков. Поэтому говорить сейчас, что в 2008 году что-то такое произошло… А сто лет назад происходило что-то другое».

Есть исторические события, и к ним нельзя по-другому относиться, подчеркнул Юрий Лоза. Ведь тогда можно, например, вспомнить войну 1812 года и каждый раз обвинять французов, что они взяли и сожгли Москву, привел красноречивый пример российский музыкант.

«И мы будем все время кричать, что из-за этого никогда не поедем во Францию, — заметил он. — Ну да, были какие-то моменты. Но это удел слабых — брать некие исторические события и на их основе сегодня строить свое отношение к другим странам».

Достаточно посмотреть, как живут в России представители грузинской диаспоры — они чувствуют себя превосходно и великолепно, уверен музыкант.

«Это же адекватные люди, и никто их не ущемляет, — заявил он. — У нас тут грузин живет и работает, по-моему, больше, чем в самой Грузии. Никто же с ними не конфликтует! И еще у нас есть огромное количество грузинских ресторанов. Поэтому давайте уже строить новые отношения!»

Ранее Вахтанг Кикабидзе в интервью на YouTube скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что поедет на гастроли в РФ только в том случае, если политика нашей страны изменится, и заодно высказался о российском лидере Владимире Путине.

Одна из его фраз звучит так: «Если вошел к тебе танк с каким-то флагом, в эту страну ты не должен ехать». Кикабидзе напомнил, что не был в России с того самого 2008 года, когда в Закавказье случился вооруженный конфликт.