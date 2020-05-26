В Сети напомнили Кикабидзе настоящую причину его отказа от выступлений в России

Москва, 26 мая. Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал, что его приглашают выступать в России, но он отказывается из-за политических убеждений. Россияне в Сети напомнили певцу, что его попросту не зовут выступать.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Кикабидзе заявил, что отказывается выступать в России, потому что ее жители «хотят побить» грузин. Артист отметил, что на его решение повлиял кризис 2008 года.

«Если к тебе вошел танк с флагом какой-то страны, ты не должен ехать туда развлекаться и петь», — сказал певец, восхитив Гордона своими антироссийскими взглядами.

Однако в Сети усомнились, что причина кроется в политических взглядах исполнителя. Россияне предположили, что артист оказался невостребованным в России. Пользователи в шутку попытались найти тех, кто именно якобы приглашает Кикабидзе в Россию. Комментаторы предположили, что у певца «мания величия», а «его года – сплошной убыток».

Кикабидзе стал не первым грузинским артистом, который начал выступать против России после беспорядков в Тбилиси. Певица Нино Катамадзе заявляла, что прекращает свои выступления в РФ по политическим причинам. В частности, она отменила концерт в Москве, который должен был состояться 27 марта 2020 года.