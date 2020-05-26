Пригожин объяснил, что подразумевает его «мужской разговор» со Шнуровым

Москва, 26 мая. Продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности «загрызть» любого, кто попытается обидеть его семью. Так он отреагировал на стихотворение Сергея Шнурова, где лидер группировки «Ленинград» иронично отозвался о нем и о его супруге певице Валерии как о людях, которые в период карантина жалуются на уменьшение своих доходов.

Скандал начался со слов Пригожина о том, что в сложный период пандемии даже многие востребованные и популярные звезды практически бедствуют, поскольку не имеют возможности зарабатывать из-за отсутствия концертов. Шнуров в свойственной себе манере решил высмеять высказывание продюсера.

После этого Пригожин попытался оправдаться за свои слова, но столкнулся с критикой музыканта из Петербурга повторно.

По мнению Пригожина, Шнуров перешел границы, когда в ходе спора упомянул имя его жены Валерии в нелестном контексте. Продюсер заявил, что мог бы и ударить обидчика супруги.

«А что, разве я не похож на того, кто может это сделать? Я могу стукнуть за жену. Когда дело касается моей семьи, я могу загрызть просто, понимаете», — сказал звездный менеджер в интервью для teleprogramma.pro.

Он отметил, что привык решать конфликтные ситуации цивилизованно, поскольку живет в современном мире, где существуют определенные рамки приличия. Однако теперь будет требовать, чтобы певец принес извинения его жене.

«Абсолютно ко всем нужно относиться уважительно. Точка. А ведет он себя как мерзавец. Если он не принесет извинения Лере, то у меня будет с ним разговор. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Но он случится, поверьте мне», — резюмировал Пригожин.

В стихотворении, которое задело Пригожина, лидер «Ленинграда» предложил «скинуться» продюсеру на еду и изъявил готовность лично передать пачку сосисок.