Сенатор Ковитиди рассказала о гостях парада Победы 24 июня в Москве

Решением президента России Владимира Путина 24 июня в Москве состоится парад Победы, свое участие в нем уже подтвердили президенты Молдавии и Казахстана. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Ольга Ковитиди рассказала Федеральному агентству новостей, рассчитывают ли организаторы на приезд лидеров других стран в период пандемии коронавируса.

Парад Победы должен был состояться в Москве 9 Мая, но из-за коронавируса перенесен на 24 июня — историческую дату первого Парада 1945 года.

«Конечно, для нас День Победы — священный праздник, который обычно проходит при любой погоде и любых вызовах. Но вместе с тем мы понимаем, что наши отцы и деды не для того проливали свою кровь, чтобы мы рисковали жизнями и здоровьем их детей и внуков, — прокомментировала в разговоре с ФАН перенос празднования Ольга Ковитиди. — Ситуация взвешена и продумана президентом».

По ее словам, при организации праздника будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в России и в мире, и соизмерять риски. Ковитиди считает, что некоторым главам государств коронавирус не помешает приехать на праздник в Москву.

«Нам приятно, что президенты Казахстана и Молдавии подтвердили свое участие, — сказала сенатор. — Список будет продолжен, потому что это наша общая победа, и отмечать ее мы будем со всеми братскими народами, с которыми мы победили в той страшной войне».

При этом даже отсутствие гостей не испортит России долгожданное торжество, уверяет собеседница агентства.

«Для нас большая честь, когда к нам приезжают гости, и мы им рады, — заявила Ковитиди. — Но День Победы — это прежде всего праздник русского народа, хозяевами на Красной площади будут россияне».

Сенатор пожелала всем в ожидании парада Победы беречь себя в режиме самоизоляции, чтобы встретить празднование 75-летия Победы вместе. Добавим, что датой проведения народной акции «Бессмертный полк» предварительно назначено 26 июля. Если риски, связанные с пандемией коронавируса сохранятся, то шествие «Полка», по словам Владимира Путина, следует перенести еще на месяц.