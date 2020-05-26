Испугавшиеся фейка о 5G британцы за время карантина пытались уничтожить 90 вышек связи

Лондон, 26 мая. Сторонники теории заговора в Британии за время режима самоизоляции атаковали как минимум 90 вышек сотовой связи. Об этом сообщили представители Ассоциации операторов мобильной связи MobileUK.

По данным организации, вандалы убеждены, что вышки 5G якобы способствуют распространению коронавируса. При этом только часть из поврежденных ими установок передавала сигнал такого стандарта, уточняет The Mirror.

В MobileUK подчеркнули, что фейковые данные о том, что телекоммуникационные сети якобы могут влиять распространение на COVID-19, активно распространяются в соцсетях. При этом эти вбросы не имеют никаких научных оснований.

Представители компании также указали на то, что атаки на сотовые вышки не только никак не помогают в борьбе с пандемией, а, напротив, могут обернуться дополнительным риском для здоровья людей, ведь тем самым население теряет возможность оперативно обратиться за медицинской помощью.

«Люди должны понимать, что, разрушая эти вышки, они фактически подвергают риску свои жизни», — предупредили в MobileUK.

Ранее российский биолог Александр Панчин в комментарии Infox.ru объяснил, почему вокруг происхождения COVID-19 возникло столько теорий заговора. По его мнению, это связано с тем, что людям сложно осознать, что вирус мог привести к таким серьезным последствиям, которые затронули жизнь населения по всему миру.

«Поэтому людям хочется приписать это какой-то более масштабной и влиятельной силе, типа мирового правительства, рептилоидов или Билла Гейтса, который мог на что-то повлиять», — объяснил ученый.

Панчин подчеркнул, что миф о том, что 5G может иметь какое-то отношение к заболеваемости коронавирусом, не имеет под собой никаких оснований.

«Никаким образом это излучение на вирусы влиять не может, никаких корреляций между распространением коронавируса в странах», — заключил он.

В России с распространением фейков о коронавирусе активно борется Генпрокуратура, а также специальная рабочая группа СК РФ. Ежедневный мониторинг соцсетей и СМИ проводят и сотрудники оперативного штаба по COVID-19.