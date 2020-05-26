США заявляют о «российских самолетах» в Ливии, публикуя фотомонтаж и снимки авиабазы Хмеймим

Африканское командование ВС США заявляет о размещении российских боевых самолетов в Ливии. Якобы Москва такими действиями хочет обеспечить поддержку ЧВК «Вагнера». Очередное заявление о предполагаемом присутствии РФ на Севере Африки прозвучало после того, как командование Ливийской национальной армии (ЛНА) объявило о передислокации своих сил для продолжения борьбы против терроризма.

Вбросы о том, что в Ливии якобы находится «российская ЧВК», в СМИ появлялись не раз, а предложенные доказательства доходят до полного абсурда. Так, ранее заявлялось, что боевики ПНС в Триполи нашли здание, где находились россияне — «свидетельством» стали надписи на стенах на английском языке, где часть букв была позаимствована из кириллицы. Другой «уликой» стала запись разговора двух снайперов: никого не смутило, что неизвестные общались на украинском языке. Таким образом террористы ПНС пытаются оправдать необходимость военного вмешательства Турции, снабжающей их оружием и вербующей для них сирийских джихадистов.

Вашингтон, самоустранившийся от проблем Ливии после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году, также проталкивает в международном сообществе идею о присутствии РФ в Ливии. В заявлении африканского командования ВС США утверждается, что теперь Москва направила в североафриканскую страну военные самолеты: сначала они якобы прибыли в Сирию, а после истребители доставили в Ливию. Это, по данным Пентагона, РФ сделала в рамках расширения своего военного присутствия в Африке. США возложили ответственность за эскалацию внутриливийского кризиса на Россию, проигнорировав многочисленные факты вмешательства Турции в дела этой страны.

Провал США

Заявления об истребителях, как это уже стало традицией, Пентагон ничем не подкрепил, не продемонстрировав доказательств. Все, что американская сторона смогла предложить мировому сообществу — снимки самолетов, сделанные на авиабазе Хмеймим в Сирии. На кадрах действительно видны российские самолеты, ведь они находятся на российском военном объекте. А после продемонстрированы снимки базы без самолетов. Все даты на кадрах намеренно зацензурены, чтобы никто не мог доподлинно узнать, когда они были сделаны. Все это говорит о желании авторов «доказательств» скрыть способы проверки предложенной версии о российском вмешательстве — что, например, мешало снять пустые ВПП базы в тот момент, когда самолеты вылетели на боевое задание в Сирии?

Также демонстрируются кадры полета самолетов — все они, что любопытно, крайне низкого качества. По сути, эти снимки ничего не могут доказать, просто самолеты в воздухе. Авиация НАТО, например, регулярно используется для сопровождения российских самолетов. Кроме того, нет никаких свидетельств того, что снимки сделаны именно в Африке, а не где-либо еще.

Внимание обращается на последний кадр, где запечатлена авиабаза Аль-Джуфра. Первое, что бросается в глаза, — снимок отличается высоким качеством. Тогда почему остальные кадры низкого качества? Почему именно Аль-Джуфра, где виден буксир с неизвестным самолетом, наглядно продемонстрирована? Объяснение только одно — последнее фото является результатом банального фотомонтажа. Можно нарисовать все что угодно, а после выдать за спутниковые снимки. Проверить подлинность нельзя, в открытом доступе кадров нет. То есть, утверждения авторов и показанные «доказательства» можно воспринимать только на веру, чем американцы и пользуются.

Чьи самолеты?

Провокационные сообщения о российских самолетах появлялись и ранее, а СМИ разных стран не раз подчеркивали, что эти боевые воздушные суда могли принадлежать Сербии или Белоруссии. Так, недавно СМИ разоблачили очередной вброс о российских добровольцах. Авторы фейка утверждали, что им удалось на видео снять погрузку сил ЧВК на борт самолета на аэродроме Бени-Валид. Вскоре выяснилось, что запись была сделана еще два года назад, а самолет, о котором шла речь, принадлежал боевикам ПНС.

Дезинформационная риторика США по Ливии стала продолжением сфабрикованного доклада ООН, авторы которого любыми способами пытались доказать обвинения в адрес России о вмешательстве в дела Ливии. Документы были детально изучены иностранными и российскими журналистами — ни один из пунктов доклада не оказался достоверным, все предложенные факты оказались грубой манипуляцией, притянутой за уши в рамках обвинений в адрес Москвы. Подробный разбор со всеми доказательствами и опровержениями можно прочитать в материале ФАН.