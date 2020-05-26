Эксперты объяснили, почему государство должно спасать бизнес во время эпидемии

Россия принимает беспрецедентные меры по спасению бизнеса, пораженного коронавирусом. Достаточно ли этого, чтобы удержать пострадавшие отрасли экономики от ухода в пике? Кто и кому должен помогать в борьбе с эпидемией: государство — бизнесу или бизнес — государству и обществу? На эти вопросы ответили эксперты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямой эфир, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

26 мая — День российского предпринимательства. В этом году отечественный бизнес встречает свой профессиональный праздник в разгар борьбы с пандемией COVID-19. Удержание бизнеса на плаву во время эпидемии стало одной из главных задач правительства наряду с поддержкой населения. Господдержка малого и среднего бизнеса реализуется сразу по нескольким направлениям: субсидии, льготы, отсрочки по платежам и послабления в системе налогообложения.

Дефицит масок и перчаток — лакмусовая бумажка проблемы

Дефицит средств индивидуальной защиты — масок, перчаток, санитайзеров и антисептиков — и высокие цены на них серьезно ощущались на первых этапах борьбы с эпидемией коронавируса в России. Уполномоченный по правам предпринимателя в Санкт-Петербурге Александр Абросимов считает, что коронавирус вскрыл одну из важных проблем экономики.

«Мы просто-напросто оказались не готовы. Производства масок не было, производства санитайзеров практически не было. Политика: «Зачем производить то, что мы закупим». <…> Там, где государство не может обеспечить, возникает высокая добавленная стоимость. Это законы рыночной экономики», — сказал Александр Абросимов.

Коронавирус обнажил и проблему вывода нового продукта на рынок в России. Именно так было с аппаратами искусственной вентиляции легких, которые разработали в Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор научно-исследовательской производственной компании «Электрон» Александр Элинсон.

«Одна из питерских компаний разработала [ИВЛ]. Чтобы вывести продукт, государство должно оказывать тебе большую поддержку. <…> Мы привыкли покупать не российское. Если государство заинтересовано, чтобы это (разработки. — Прим. ФАН) претворялось в жизнь, оно должно оказывать колоссальную поддержку», — считает Элинсон.

Александр Абросимов добавил, что у предприятий, которые занимаются производством высокотехнологичного оборудования, есть проблемы с сертификацией и поставками комплектующих, ввозимых из-за рубежа.

«Чтобы Ростех начал запуск ИВЛ, мы начали закупать комплектующие в Италии и США. Я поддерживаю Александра Элинсона: это должна быть госполитика. Просто так создать инновационный продукт и протолкнуть его на рынке без поддержки государства [очень сложно]. <…> Когда столкнулись с выпуском одежды, масок — их нужно сертифицировать, а это два–три месяца. Как тут можно быстро оснастить рынок?» — отметил эксперт.

Спасение утопающих — дело рук…

Тем временем предприятия малого и среднего бизнеса на северо-западе России активно обращаются в банки с заявлениями о кредитовании. Около 50% таких заявок находят одобрение. Об этом рассказал зампредседателя комитета по экспорту и импорту Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Александр Щелканов.

«Мы опираемся на статистику от Центробанка. Согласно информации от 59 банков, число обращений составило порядка 120 тысяч, две трети — от ИП. Сектор МСП активно вовлечен, обращается. Порядка 50% [заявлений] одобряются банками. <…> Основная проблема была с ОКВЭД. Многие банки в первую очередь отдавали предпочтение своим зарплатным клиентам», — сказал Александр Щелканов.

Но есть и обратная сторона медали. На нее обратил внимание координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов. Дело в том, что некоторые банки стали поднимать процентные ставки. В нынешних условиях это может стать для бизнеса непосильной нагрузкой.

«Наравне с мерами поддержки есть и обратные тенденции. В частности, для предприятий нашего города в одностороннем порядке банки увеличивают процентные ставки, отказывают в реструктуризации. В отдельных случаях предлагают «довнести» ликвидность и иногда даже предоставить личное поручительство. <…> Сейчас предприятиям непросто. Я не называю это кабалой, но ни в коем случае сейчас нельзя, благодаря увеличениям этих процентных ставок, еще нагружать предпринимателей. Наоборот, надо помочь», — считает эксперт.

Как обстоят дела с точки зрения банков, рассказал заместитель генерального директора Сбербанка в Санкт-Петербурге Андрей Горбунов. По его словам, финансовая организация сделала ставку на то, чтобы максимально упростить для клиентов решение проблем в эпоху пандемии.

«Мы запустили сервис в режиме онлайн. Можно подать документы о решении вопроса о реструктуризации [кредита]. Если есть факт потери платежеспособности, снижения объемов бизнеса, банк разработал программу кредитных каникул — отсрочка вплоть до шести месяцев», — сказал Горбунов во время пресс-конференции.

Сбербанк в Санкт-Петербурге получил более 2,5 тысячи заявлений о предоставлении кредита на выплаты зарплат. Сумма — более 10 миллиардов рублей. Зарплатные кредиты банк выдает ежедневно. И пока банки выдают кредиты на поддержку деятельности предприятий, вопрос поддержки самих банков остается открытым.

«Ответить сложно. Банковская система — возможность довести средства в реальный сектор экономики до конкретных получателей <…> Население, физлица в виде заработной платы получают эти средства», — отметил Горбунов.

Как сообщали в пресс-службе Смольного, в Петербурге за период с 19 апреля по 25 мая банки выдали кредиты под 0% на сумму 1,717 миллиарда рублей. Эти средства компании направят на выплату зарплат сотрудникам.

Поддержка бизнеса = поддержка населения?

Депутат Госдумы Сергей Вострецов, в свою очередь, обратил внимание, что поддержка бизнеса и поддержка населения — вещи не совсем тождественные, однако тесно связанные. Именно поэтому нужно внимательно следить, какую помощь получают предприятия.

«Бизнес — это налогоплательщики. А откуда идут пособия? Из налогов. Если не будет бизнеса, который создает рабочие места, платит налоги, — не будет и государства. В кризис государство не то, что такой «добрый дядя», но не спасать бизнес — это все равно, что рубить сук, на котором сидишь», — заявил парламентарий.

Дмитрий Панов добавил, что любая поддержка со стороны государства — залог перспективного пополнения бюджета.

«Предприятия — это налогоплательщики. Они организуют ту самую занятость населения. <…> Действительно, сейчас нужно предоставлять поддержку тем предприятиям, у которых есть занятость, ключевым налогоплательщикам», — считает координатор «Деловой России» по СЗФО.

Напомним, предприятия малого и среднего бизнеса, которые попали в число пострадавших из-за коронавируса, могут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты. Главное условие — работодатель должен сохранить не менее 90% рабочих мест.