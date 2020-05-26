Оставшиеся без работы стриптизерши в Якутске начали доставлять еду в неглиже

Якутск, 26 мая. Танцовщицы стриптиза лишились работы в Якутске и решили помогать доставщикам еды. Фотографии девушек в масках и перчатках появились в соцсетях.

Во время эпидемии коронавируса во всех регионах России выросла потребность в доставщиках еды и курьерах. Некоторые люди, которые лишились работы, сменили профиль.

Среди них оказались молодые девушки из Якутска, раньше танцевавшие go-go в клубах, пишет «Ридус». Они стали доставщиками пиццы. Согласно требованиям Роспотребнадзора, девушки носят маски и перчатки и получают оплату заказа бесконтактным способом.

Однако в остальном они мало похожи на курьеров: носят нижнее белье и чулки, из одежды на девушках больше ничего нет. По словам владельца компании, занимающейся ресторанным бизнесом, Александра Скригина, танцовщицы потеряли работу. Их компания решила нанять стриптизерш, чтобы финансово поддержать в непростые времена. К тому же, доставщиков на рынке труда не хватает.

Доставщиком еды также пришлось поработать музыканту Илье Хвостову из Калининграда, экс-участнику проекта «Голос». До эпидемии у молодого человека были выступления в клубах города, он занимался творчеством. Но затем все планы отменились из-за вируса.