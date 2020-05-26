Минфин РФ назвал дату начала выплат для поддержки семей с детьми

Москва, 26 мая. Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня и охватят не менее 19 млн детей, сообщило Министерство финансов РФ.

В ведомстве отметили, что в Пенсионный фонд России перечислили 222,1 млрд рублей для выплат на детей до трех лет и единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет.

С 1 июня россияне смогут получить разовую выплату до 50 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно. Семьи с детьми от нуля до трех лет получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь.

Кроме того, предусмотрены выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. За каждый месяц, начиная с января, семьи получат половину прожиточного минимума за каждый месяц.

Во избежание злоупотреблений предусмотрена проверка через ЗАГС сведений о регистрации детей, родители которых подали электронное заявление на выплату единовременной помощи.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Кроме того, были введены ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.