Житель Самары рассказал о быте в сгоревшем цыганском поселке

Самара, 26 мая. Жители сгоревшего сегодня, 26 мая цыганского поселка Яицкое Волжского района Самарской области проживали в антисанитарных условиях. Кроме того, у их соседей есть большие сомнения в законопослушности теперешних погорельцев.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с жителем Самары Владимиром Александровым, который хорошо знаком с обстановкой в Яицком.

«Они там жили в страшной антисанитарии, по 15 человек в одном помещении, это у них в порядке вещей, — рассказал Александров о жильцах сгоревших домов. — Плюс — все эти кальяны курят, в том числе «травку».

Он также высказал предположение, что в поселке могли торговать запрещенными веществами.

«Человек в состоянии наркотического опьянения вполне мог уснуть с сигаретой. Они ж к себе не пускают ни инспекторов Роспожнадзора, ни иные проверяющие и контролирующие органы. Там вполне могла быть бытовуха из-за такого образа жизни», — предположил житель Самары.

Собеседник ФАН не исключил, что произошедшее, теоретически, могло стать результатом мести со стороны жителей района, недовольных таким соседством.

«Может быть. Но это инспектор ответ только даст — о характере и причине возгорания», — обратил внимание Владимир Александров.

Между тем, местные правоохранительные органы пока не готовы озвучить возможную версию произошедшего.

«Только затушили. У нас никаких версий [причин произошедшего] нет», — заявил ФАН начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн. По мнению специалистов государственного пожарного надзора Волжского района, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.

Глава Волжского района Евгений Макридин отмечает, что часть строений в поселке не была зарегистрирована, у многих жителей нет документов, а количество погорельцев известно лишь со слов «старших цыганского поселения».

«В ситуации предстоит разбираться», — подчеркнул он в беседе с журналистом КП-Самара.

Напомним, что пожар повышенной сложности произошел в поселке Яицкое Волжского района Самарской области утром 26 мая. Из-за плотной застройки, составляющей около полутора метров между домами, огонь очень быстро распространился от загоревшегося строения на соседние, в результате чего полностью выгорели 11 деревянных домов, а площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Кроме того, ситуацию значительно осложнил сильный ветер и отсутствие поблизости от места возгорания доступных источников воды.

В результате инцидента лишь чудом никто не погиб, пострадавших также нет. Около 100 человек остались без крова, их определили в пункт временного размещения в школе села Лопатино.

Уже после того, как пожар был полностью ликвидирован, обнаружилось, что загорелись прилегающие к населенному пункту заросли камыша площадью 2 гектара. Однако благодаря оперативному реагированию пожарных дальнейшего распространения пламени удалось избежать. Всего в ликвидации пожара было задействовано 142 человека и 47 единиц техники.