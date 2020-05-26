Самонкин напомнил «молящейся» на Запад оппозиции, что Европа не церемонится с нарушителями

Москва, 26 мая. Организация массовых беспорядков и нарушение масочного режима должны строго наказываться, необходимо ужесточить российское законодательство. Такое мнение выразил политолог, публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Интернет-пользователи активно распространяют и обсуждают видеозапись, на которой запечатлено далеко не ласковое отношение французской полиции по отношению к местной жительнице, отказавшейся надеть маску в общественном месте.

Самонкин считает, что провокаторы во Франции могут воспользоваться инцидентом, чтобы организовать новую волну общественных протестов, как было с «желтыми жилетами». Политолог напомнил, что и в России есть оппозиционеры, пытающиеся бойкотировать карантин и проводить во время пандемии коронавируса массовые мероприятия.

Как отметил эксперт, многие либералы «молятся» на западную демократию, считая, что мир в Европе «лучше». Однако там законодательные акты куда жестче, чем в РФ, добавил он. Самонкин напомнил оппозиции, что Европа не церемонится с нарушителями.

«При отсутствии масок и перчаток в общественных местах (в России. - Прим. ФАН) никакой драки не происходит. На первый раз — предупреждение, впоследствии последуют меры административного воздействия», — цитирует его Nation News.

Самонкин посоветовал Франции и другим странам, борющимся с распространением коронавируса, перенять российский опыт. А РФ призвал ужесточать законодательство в отношении нарушителей.

«Необходимо применять меры дисциплинарного, административного воздействия. Если человек по полной программе нарушает закон или призывает нарушать — применять нормы уголовной ответственности», — констатировал он.

Эксперт напомнил также, что уголовная ответственность установлена за фейковые новости о распространении коронавируса. Ряд оппозиционных изданий, например СМИ олигарха Михаила Ходорковского «МБХ медиа» или «Новая газета» Дмитрия Муратова, на протяжении развития ситуации с пандемией массово публиковал вбросы об эпидемиологической обстановке в России. Многие эксперты раскритиковали такое поведение.