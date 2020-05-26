Дату парада Победы объявил Владимир Путин. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу провели рабочую встречу в режиме видеоконференции.

Владимир Путин сообщил о дате проведения военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет в Москве и других городах 24 июня. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1945 году состоялся первый легендарный исторический парад победителей. Владимир Путин отдал Сергею Шойгу распоряжение максимально тщательно подготовиться к этому мероприятию.

«Приказываю вам обеспечить самые строгие требования к безопасности подготовки и проведения парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены», — потребовал верховный главнокомандующий.

Владимир Путин с сожалением отметил, что соблюсти все предписания Роспотребнадзора при проведении марша «Бессмертного полка» невозможно: миллионы россиян объединяются в одном строю, и можно забыть о дистанции в 1,5 метра. Президент предложил провести марш после парада Победы — 26 июля — в день Военно-морского флота России.