Электронное голосование в Москве угрожает планам Соболь по выборам в Госдуму​​​​​​​

Юрист признанного иностранным агентом ФБК Любовь Соболь прокомментировала заявление председателя ЦИК Эллы Памфиловой о возможности использования дистанционно-электронного формата на голосовании (ДЭГ) по поправкам в конституцию. На этом фоне сторонница Навального вспомнила свою провальную предвыборную кампанию в Мосгордуму и возмутилась, что электронное голосование якобы не заслуживает доверия лишь потому, что «независимые кандидаты» не были допущены до выборов.

Следует отметить, что озвученный Памфиловой вариант может быть использован только в нескольких регионах страны, исключительно по «московской технологии». Сам по себе формат дистанционного голосования широко распространен за рубежом и считается безопасным. Соболь же видит в этом некий «инструмент» по уничтожению потенциала оппозиции в руках правительства, при этом игнорируя многие важные факторы.

Голосование по правкам против логики сотрудников ФБК

Ранее, 24 мая, «Российская газета» опубликовала подписанные президентом Владимиром Путиным поправки в закон, которые позволяют использовать дистанционное электронное голосование при проведении выборов всех уровней. Комментируя ситуацию, Элла Памфилова отметила, что речь идет об одном из современных видов голосования, которое может наряду с традиционными способами иметь хорошие перспективы в процессе будущего развития избирательной системы России.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли ЦИК учитывать эпидемиологическую ситуацию при принятии решения о дистанционном голосовании по поправкам в конституцию, Памфилова ответила утвердительно. Речь идет о рисках осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, технологической готовности региона и общего настроя граждан на участие в дистанционном голосовании.

«И самое главное — каждому участнику голосования должно быть обеспечено право выбора, каким образом он намерен проголосовать. Выбор формы голосования и участие в нем — это исключительно добровольное право каждого гражданина», — добавила она.

На данный момент известно, что система дистанционного формата на общероссийском голосовании по правкам в конституцию, чего так остерегается Соболь, в масштабах страны применяться не будет. Соответствующую технологию могут применить лишь три-четыре региона и исключительно по инициативе местных правительств.

Реакция юриста ФБК на внедрение такой технологии понятна. Летом 2019 года, в преддверии выборов в Мосгордуму, Соболь и другие сторонники Навального, выступавшие как «независимые кандидаты», провалили свои подписные кампании. В подписных листах фигурировали не проживающие на территории 43-го избирательного округа граждане, а также умершие люди.

На тот момент Соболь не хотела мириться с таким стечением обстоятельств. Руководство ФБК стало обвинять правительство в «фальсификациях», попутно осуществляя нападки на действующее тогда электронное голосование — якобы его придумали как ответную меру на имиджевый проект Навального «Умное голосование».





Очевидно, что в этом случае, равно как и с выборами в Мосгордуму, Соболь отстаивает ту же самую риторику. Она игнорирует тот факт, что электронное голосование является распространенным способом принятия коллективного решения во многих странах.

Применение аналогов «ДЭГ» в других странах

Дистанционно-электронное голосование представляет собой современный подход к вопросу выборов. Наряду с традиционным способами этот метод имеет хорошие перспективы, с точки зрения развития всей избирательной системы, с оглядкой на формирование запроса у «цифрового» поколения россиян.

Сама система интернет-выборов и электронных голосований не является новшеством — она уже находила поддержку в Эстонии, Швейцарии, Великобритании и США. К слову, те же Штаты планируют задействовать дистанционное голосование (через почту) снова — об этом стало известно в апреле текущего года.

Помимо граждан США, технологию дистанционного голосования намерены использовать поляки. Официальная Варшава намеревается внедрить эту систему в начале июля. Таким образом, правительство европейской страны хочет свести к минимуму скопление людей в условиях пандемии коронавируса.



Как видно, электронное голосование применяется не только в РФ, но и в государствах Запада, которые сторонники Навального регулярно ставят в пример, с точки зрения «правильного» взгляда на демократию. Впрочем, если следовать логике Соболь, становится понятно, что в ФБК нашли еще один повод дискредитировать российскую систему выборов.

Дистанционное голосование как удар по депутатским амбициям Соболь

Когда в Москве проходили выборы в столичный парламент, Любовь Соболь и другие «независимые кандидаты» потерпели крах вовсе не из-за электронного голосования. Причиной поражения послужило множество факторов — начиная с подписной кампании и заканчивая подкупом избирателей.

В то же время очевидно, что система дистанционно-электронного голосования не доведена до идеального состояния. Именно поэтому в ЦИК осознают важность дальнейшей проработки всех аспектов «ДЭГ» и оценки возможности его широкого применения в будущем.

В первую очередь, речь идет о завоевании общественного доверия и получения поддержки проекта в политической среде. Кроме того, необходимо выполнить ряд исследовательских и инженерных задач, направленных на урегулирование любых потенциальных противоречий, в том числе основанных на идентификации избирателей с одной стороны, а тайны голосования — с другой.

Соболь же предпочитает эти факты игнорировать. Она внушает своей аудитории, что система дистанционного голосования якобы призвана уничтожить политический потенциал несистемной оппозиции. Подобное поведение говорит о том, что юрист ФБК, ранее заявившая о своих намерениях участвовать в думских выборах в 2021 году, просто боится потерпеть новое поражение