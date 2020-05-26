Террористы ПНС Ливии «записали» военкора Олега Блохина в ЧВК «Вагнера»

Сторонники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в социальных сетях активно распространяют вброс о том, что российских военный корреспондент Олег Блохин является бойцом ЧВК «Вагнера» и якобы был замечен в аэропорту Бани-Валид. Об этом сообщил Telegram-канал Astra Militarum.

В качестве аргумента своих слов сторонники ливийских террористов приводят фотографию Олега Блохина рядом с пикапом, на котором установлено вооружение. Однако авторы вброса даже не подумали проверить, откуда взята эта фотография.

Снимок является скриншотом видеозаписи, снятой самим Олегом Блохиным в пустыне на юге Сирии для демонстрации трофеев бригады «Лива аль-Кудс» во время кампании по борьбе со «спящими ячейками» террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Oleg Blokhin med Liwa al-Quds. pic.twitter.com/lWTUMNAb0o — Taktisk (@Taktiskse) May 22, 2020

Напомним, ранее военный корреспондент Олег Блохин назывался бойцом ЧВК журналисткой CNN Клариссой Уорд. Позднее она призналась в недостоверности этой информации и удалила ее из своих социальных сетей. Приписывался к ЧВК «Вагнера» и коллега Блохина — военный корреспондент телеканала «Россия 24» Евгений Поддубный. Автором фейка тогда выступила блогер Любовь Благушина.

Сторонники террористов из Правительства национального согласия Ливии уже не первый раз пытаются сфабриковать «доказательства» присутствия ЧВК «Вагнера» в североафриканской стране. Так, за свидетельством участия россиян в ливийском конфликте пытались выдать надписи на английском языке, найденные боевиками на стенах отбитых у ЛНА зданий. Некоторые буквы, по их утверждению, были написаны на кириллице.

Вечером 22 мая появились сообщения о якобы убитом на юге Триполи россиянине. Бандформирование RADA обнародовала фото и видео, где демонстрирует тело мужчины славянской внешности, называя его бойцом ЧВК «Вагнера». Доказательств его принадлежности к РФ предоставлено не было, кроме российских денег якобы найденных у погибшего. Среди прочего была показана банкнота номиналом 10 рублей, которая давно не находится в обращении на территории РФ.

На данное несоответствие обратил внимание даже автор «Новой газеты» Ирек Муртазин, назвав видео постановочным.

1 Организация запрещена на территории РФ.