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Террористы ПНС Ливии «записали» военкора Олега Блохина в ЧВК «Вагнера»

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Террористы ПНС Ливии «записали» военкора Олега Блохина в ЧВК «Вагнера»

Сторонники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в социальных сетях активно распространяют вброс о том, что российских военный корреспондент Олег Блохин является бойцом ЧВК «Вагнера» и якобы был замечен в аэропорту Бани-Валид. Об этом сообщил Telegram-канал Astra Militarum.

В качестве аргумента своих слов сторонники ливийских террористов приводят фотографию Олега Блохина рядом с пикапом, на котором установлено вооружение. Однако авторы вброса даже не подумали проверить, откуда взята эта фотография.

Террористы ПНС Ливии «записали» военкора Олега Блохина в ЧВК «Вагнера»

Снимок является скриншотом видеозаписи, снятой самим Олегом Блохиным в пустыне на юге Сирии для демонстрации трофеев бригады «Лива аль-Кудс» во время кампании по борьбе со «спящими ячейками» террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Напомним, ранее военный корреспондент Олег Блохин назывался бойцом ЧВК журналисткой CNN Клариссой Уорд. Позднее она призналась в недостоверности этой информации и удалила ее из своих социальных сетей. Приписывался к ЧВК «Вагнера» и коллега Блохина — военный корреспондент телеканала «Россия 24» Евгений Поддубный. Автором фейка тогда выступила блогер Любовь Благушина.

Террористы ПНС Ливии «записали» военкора Олега Блохина в ЧВК «Вагнера»

Сторонники террористов из Правительства национального согласия Ливии уже не первый раз пытаются сфабриковать «доказательства» присутствия ЧВК «Вагнера» в североафриканской стране. Так, за свидетельством участия россиян в ливийском конфликте пытались выдать надписи на английском языке, найденные боевиками на стенах отбитых у ЛНА зданий. Некоторые буквы, по их утверждению, были написаны на кириллице.

Вечером 22 мая появились сообщения о якобы убитом на юге Триполи россиянине. Бандформирование RADA обнародовала фото и видео, где демонстрирует тело мужчины славянской внешности, называя его бойцом ЧВК «Вагнера». Доказательств его принадлежности к РФ предоставлено не было, кроме российских денег якобы найденных у погибшего. Среди прочего была показана банкнота номиналом 10 рублей, которая давно не находится в обращении на территории РФ.

На данное несоответствие обратил внимание даже автор «Новой газеты» Ирек Муртазин, назвав видео постановочным.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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