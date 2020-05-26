Экономист Колташов объяснил желание Китая поддерживать тесные отношения с Россией

Китаю выгодно поддерживать тесные торговые отношения с Россией, поскольку у обоих государств есть общие враги. Об этом Федеральному агентству новостей заявил экономист Василий Колташов.

Так собеседник ФАН прокомментировал данные главного таможенного управления КНР, согласно которым Россия опередила Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай. По сравнению с апрелем прошлого года импорт сырья из РФ в Китай вырос на 18%. Объем поставок черного золота в прошлом месяце достиг 7,2 млн тонн. В сутки российские компании экспортировали в Китай 1,75 млн баррелей.

В годовом выражении объем поставок из Саудовской Аравии в апреле упал на 18% и составил 5,16 млн тонн. Эр-Рияд ежедневно отправлял 1,26 млн баррелей.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что Россия не отбивала у Саудовской Аравии рынок Китая. На самом деле принципы свободного рынка, когда в конкуренции учитывается только цена той же нефти, уходят.

«Мы закончили эпоху свободной торговли, в мире действуют новые принципы. Первый закон глобальной рыночной системы — хорошо торгуют между собой «дружественные» экономики. Они становятся такими за счет тесных отношений между властями государств, — отметил Колташов в интервью ФАН. — Саудовская Аравия имеет экономические связи с США, а Россия — стратегический торговый партнер Китая. Континентальным евразийским экономикам [российской и китайской] прописано быть вместе и развивать интеграцию. Кроме того, России и Китаю выгодно политически друг друга поддерживать, потому что у них есть общие враги».

Как объясняет экономист, Россия и Китай пытаются не сломать, а наоборот развить и укрепить торговые цепочки. Мы поставляем им нефть, а сами покупаем определенные товары, отмечает специалист.

«В свою очередь, Китай понимает, что его торговые отношения с Россией носят долговременный характер, а поэтому закупки нефти здесь важны. К тому же это не перерезаемые поставки, в то время как доставка нефти по морю может быть пресечена, если США не понравится поведение Пекина. Континентальные евразийские источники для Китая гораздо ценнее, чем ресурсы, поступающие не по защищенным коммуникациям. Таким образом, Саудовская Аравия оказывается в проигрыше», — сказал Колташов.

Кроме того, собеседник ФАН подчеркнул, что Китаю нет смысла поддерживать торговлю с Саудовской Аравией из-за ее тесных отношений с США.

«Если Китай поддерживал бы Саудовскую Аравию, которая является союзником США, то Вашингтон бы создал такие проблемы Пекину, что мало бы не показалось», — добавил Колташов.

Напомним, цены на нефть обрушились в начале марта на фоне новостей о том, что странам ОПЕК+ не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи сырья в условиях падения спроса из-за коронавирусной инфекции. Саудовская Аравия в одностороннем порядке начала резко повышать добычу и обрушила цены не углеводороды, что привело к резкому падению курса рубля и стоимости топлива.

12 апреля участники ОПЕК+ пришли к консенсусу и договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн — во втором полугодии и 5,8 млн — до конца апреля 2022 года. Соглашение ОПЕК+ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал общей победой.