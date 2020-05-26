Российские истребители отработали дозаправку в воздухе. ФАН-ТВ

26 мая экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа провели плановые учения. Воздушные суда отрабатывали дозаправку самолетов в воздухе.

Все элементы осуществлялись на высотах от 4,5 до 6 тысяч метров со скоростью около 600 км/ч. Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера в условиях густой облачности.

«Дозаправка авиатехники с самолета-топливозаправщика Ил-78 является сложнейшим элементом летной подготовки, который периодически выполняется с целью тренировки экипажа», — рассказали в Министерстве обороны.

В тренировочных мероприятиях участвовало около 10 летных экипажей, которые выполняли задания днем и ночью, одиночно и в составе пары.