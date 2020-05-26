Эксперт объяснил, как Минобороны РФ спасло ядерную триаду страны от COVID-19

Политолог Иван Коновалов считает, что армия России прекрасно себя показала во время пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время видеоконференцсвязи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что пандемия COVID-19 не сказалась на боеготовности вооруженных сил, в том числе и на ядерной триаде РФ.

«Вооруженные силы в условиях новых вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не допустили снижения боеспособности и продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности. <…> Корабли военно-морского флота несут боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана. В настоящее время в море находятся 57 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 30 — в дальней морской зоне», — сказал глава военного ведомства.

Министр добавил, что стратегические ядерные силы России поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять сдерживание любого противника.

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, в период мировой пандемии COVID-19 командование армии не могло позволить инфекции «подкосить войска и особенно — ослабить ядерный щит страны».

«В армии России существует целый ряд мероприятий, позволяющих действовать в случае возникновения форс-мажорных ситуаций, которые прежде всего касаются нашего стратегического щита. В принципе, сценарии расписаны самые разные. Стратегические ядерные силы с одной стороны — главная гарантия целостности нашего государства и нашей обороноспособности, а с другой — это очень чувствительный сегмент наших вооруженных сил, поэтому к нему особое внимание. Ведь любое выведение из равновесия таких родов и видов войск чревато политическими и иными последствиями. Когда стало понятно, что начала развиваться пандемия, в вооруженных силах озаботились изоляцией и созданием некоего медицинского кордона», — заявил военный аналитик в интервью ФАН.

Военное ведомство сделало все возможное для того, чтобы оградить персонал ядерных сил от взаимодействия с населением страны. Понятно, что полностью исключить контактов военных с гражданскими невозможно, однако операторы РВСН, пилоты дальней авиации максимально сократили взаимодействие с родными и близкими. Экипажам стратегических подводных атомоходов в этом плане чуть легче, ведь военные привыкли к дальним походам.

«Хочу обратить внимание, что и на Западе, и в странах, которые так или иначе дают статистику по вооруженным силам и пандемии, видно, что инфекция в самой меньшей степени затронула силы, связанные с ядерным щитом. В США тоже приложили максимальные усилия, чтобы снизить негативное влияние COVID-19, хотя на флоте у них просто ужасная ситуация — там целыми авианосцами болеют. А вот армия России — это часть общества, она многочисленная, мы видим, что ни в одном из видов или родов вооруженных сил критической ситуации не произошло. Наоборот, наша армия спасала итальянских граждан, сербских. Минобороны проявило себя просто на высочайшем уровне в такой критической ситуации», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в середине марта в интервью ФАН военный эксперт Андрей Кошкин сообщал, что для купирования распространения коронавирусной инфекции в войсках создаются медицинские штабы, включаются в работу подразделения по борьбе с инфекционными заболеваниями и т. д.