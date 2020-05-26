Россияне назвали топ-5 причин соблюдать меры предосторожности в пандемию

Москва, 26 мая. Россияне чаще всего соблюдают меры предосторожности в период пандемии в связи со страхом перед болезнью. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Антикризисным социологическим центром.

Помимо боязни заболеть, в топ-5 причин, по которым россияне соблюдают меры предосторожности, попали сопереживание другим, убежденность в эффективности профилактики, доверие к официальной информации, а также «эффект большинства» (человек видит, что маски носят другие люди, и следует их примеру).

Страх перед болезнью как причину соблюдать меры предосторожности чаще всего выбирали женщины старше 55 лет. Что касается эмпатии и сопереживания другим, то этот пункт отмечали преимущественно россияне моложе 35 лет. Кроме того, 74% указали, что переживают за людей, наиболее уязвимых перед инфекцией. Еще 52% стараются понять переживания других из-за вспышки коронавируса.

Хотя на третьем месте рейтинга оказалась уверенность в эффективности мер предосторожности и способность повлиять на пандемию своими действиями, 30% респондентов считают, что носить маску или соблюдать самоизоляцию бесполезно. По мнению этих опрошенных, те, кому суждено заболеть, не избегут инфекции. Еще 44% отметили, что их действий недостаточно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Опрос проводился 15 мая среди одной тысячи респондентов. В исследовании принимали участие россияне старше 18 лет, проживающие городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее психологи МЧС рассказали, как правильно выйти из режима самоизоляции. Эксперты рекомендовали не воспринимать снятие ограничений как возвращение к чему-то старому, а отнестись к этому как к этапу с новыми возможностями, передает НСН.