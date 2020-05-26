Украинский экономист Соскин заявил о готовности выдрессировать замену Зеленскому

Киев, 26 мая. Украинский экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин уверен, что президент страны Владимир Зеленский не продержится на своем посту и до конца года. Соскин решил заняться поисками замены Зеленскому.

«Из грязи вылезли лягушки, пиявки, которые рассказывают кому и сколько надо жить. Политически Зеленский не доживет до конца года», — заявил Соскин в эфире YouTube-канала «Politeka».

Экономист уверен, что необходимо создавать группу советников-консультантов, серьезных системщиков, которые могли бы возглавить Украину. Соскин рассказал, что проводит вебинары на Youtube-канале для того, чтобы найти претендентов на пост.

По словам Соскина, его часто спрашивают о том, кто будет следующим президентом Украины, и даже предлагают занять эту должность. Однако он отказывается.

«Но я готов находить этих людей и, как мы это делали в ВПШ (Высшая партийная школа КПСС — Прим. ред.), в Академии экономики, я готов их начать дрессировать, потому что другого выхода нет», — добавил эксперт.

Ранее Зеленский подвел итоги года на посту президента. Украинские СМИ и соцсети весь день наперегонки подводили ее итоги и пришли к выводу, что Зеленский научился уходить от ответов на очевидные вопросы, отказываться от предвыборных обещаний и все больше напоминает своего предшественника Петра Порошенко.