В Минздраве РФ назвали число скончавшихся медиков с COVID-19

Москва, 26 мая. В России скончался 101 медик с коронавирусом. Об этом заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова.

На заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья была затронута тема медицинских работников, погибших от COVID-19. Летникова напомнила, что Минздрав ведет регистр умерших работников здравоохранения.

«Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медицинских работников. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек», — сказала она.

Медики рискуют здоровьем во время лечения пациентов с COVID и иногда сами становятся жертвами инфекции.

24 апреля стало известно, что в реанимационном отделении Боткинской больницы Петербурга умер врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Медик более 20 лет проработал в Елизаветинской больнице, но в феврале текущего года перевелся в Александровскую, где заразился коронавирусом.

В России медицинским сотрудникам, которые работают с пациентами с COVID, положены дополнительные выплаты. Доплаты сотрудникам сферы здравоохранения, которые находятся на передовой в борьбе с инфекцией, определил президент РФ Владимир Путин.

Ранее в Минздраве заверили, что все стимулирующие выплаты из федерального бюджета за апрель завершены, передает НСН.