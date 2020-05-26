Шаляпин предложил «немного поголодать» жалующимся на жизнь артистам

Москва, 26 мая. Известный российский музыкант Прохор Шаляпин раскритиковал коллег, которые жалуются на недостаток денег во время эпидемии коронавируса.

Поводом для резкого высказывания Шаляпина стали слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты «проедают запасы». Из-за отсутствия новых концертов даже самые востребованные певцы и певицы «бедствуют».

По мнению Шаляпина, тяжело сейчас не только артистам, но и простым россиянам. Он вспомнил старинную русскую пословицу «кому щи пусты, а кому жемчуг мелок».

«У кого-то был миллиард, а стало 600 миллионов, а у кого-то вообще за душой ни гроша не было», — сказал музыкант, его слова передает телеканал «МИР24».

Шаляпин считает, что артистов нельзя назвать социально незащищенными. Многие успели заработать достаточно денег, чтобы сейчас не думать, как прожить день.

Намного тяжелее тем, кто жил от зарплаты до зарплаты и не мог скопить средства на «черный день». При этом Шаляпин лично не жалуется на жизнь. Он рассчитывает, что концерты начнутся не раньше осени.

А пока можно «найти деньги на крупу», потому что ему много не надо. Шаляпин добавил, что артистам полезно «немного поголодать», а то те привыкли к роскошной жизни.