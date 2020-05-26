Сирия, 26 мая. Мирный житель подорвался на мине, оставленной курдскими боевиками в Ракке. На севере Ирака террористы «Исламского государства»1 сбили вертолет. В Дейр-эз-Зор прибыли подразделения пятого штурмового корпуса САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: разбили новый блокпост у трассы М4 в Хасаке; в Дейр-эз-Зор перебросили подкрепления для проведения операции против «спящих ячеек» ИГ1.

ВС РФ: провели патрулирование на севере Хасаки.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): совершило нападение на иракских солдат и якобы сбило вертолет в провинции Анбар.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), к востоку от города Дейр-эз-Зор у пустыни Бадия Эс-Сухне были развернуты подразделения пятого добровольческого штурмового корпуса сирийской армии. Источник также сообщает, что подкрепления прибыли к штаб-квартире 137-ой бригады САА у административных границ с провинцией Хомс, куда уже направлены отряды Корпуса Стражей Исламской революции для подготовки совместной операции против «спящих ячеек» «Исламского государства». В настоящее время ушедшее в подполье террористы укрываются в пустыне, совершая там нападения на отряды проправительственных сил и сирийской армии. На прошлой неделе бойцам «Лива аль-Кудс» удалось зачистить в указанном районе укрепления боевиков и захватить несколько автомобилей и мотоциклов группировки.

Провинция Ракка

Сообщается о раненых и погибших в результате подрыва фугаса в деревни Хафият-Салем, расположенной к западу от города Тель Абъяд. По предварительным данным, полученным в городском госпитале корреспондентом издания Smart News, взрыв убил одного мирного жителя. Днем ранее на мине, оставшейся после боевиков «Демократических сил Сирии», подорвался фермер в районе города. Раньше регион находился под контролем курдских бандформирований и был освобожден осенью 2019 года в ходе совместной операции «Сирийской национальной армии» и ВС Турции «Источник мира». При отступлении курдские боевики оставляли в жилых кварталах мины-ловушки, которые ранили и убили на сегодняшний день несколько десятков мирных жителей, а также членов СНА и турецких военнослужащих.

Провинция Хасака

По сообщению портала Anna News, у поселения Тель-Тамр ассирийское христианское ополчение Натторе организовало контрольно-пропускной пункт на направлении к приграничным к зоне операции «Источник мира».

Согласно информации портала Step News, военная полиция ВС РФ провела патрулирование в районе Тель-Тамра. Источник также отметил, что между американскими военнослужащими и сотрудниками военной полиции РФ все еще сохраняется напряжение, войска коалиции неоднократно пытались сорвать патрулирование на трассе М4, перекрывая дороги и устанавливая заграждения. Вчера войска коалиции в очередной раз пытались перегородить дорогу с помощью бронетехники, однако, запланированное патрулирование ВС РФ прошло без инцидентов.

Ирак

По информации портала Anna News, боевики «Исламского государства» отчитались об успешной вылазке в иракской провинции Анбар, где им якобы удалось сбить вертолет федеральных правительственных сил, используя тяжелое автоматическое вооружение. Согласно информации, распространяемой сторонниками террористов в социальных сетях, группировки удалось ранить и убить нескольких иракских военнослужащих. Несмотря на заявленные успехи международной коалиции и сил «Хашд Шааби» в борьбе против «спящих ячеек» ИГ в так называемом «треугольнике смерти» между провинциями Киркук, Салах-эд-Дин и Дияла, нападения со стороны террористов продолжаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.