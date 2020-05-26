Представитель Лисовца отреагировала на слухи о коронавирусе у стилиста

Москва, 26 мая.Сообщения о коронавирусе у стилиста Влада Лисовца не соответствуют действительности, он чувствует себя прекрасно. Об этом рассказала пресс-секретарь модного эксперта Анастасия Лоза.

Ранее в Сети появилась информация, что у звездного стилиста диагностирован COVID-19. Лоза объяснила, что не располагает такими данными, и если бы ее начальник действительно был болен, она узнала бы об этом одной из первых.

«Все было прекрасно. То, что вы получили подобные сообщения, — это все неправда», — сказала она в комментарии «Пятому каналу».

По словам Лозы, Лисовец чувствует себя прекрасно и передает привет всем друзьям и поклонникам, а также желает им прекрасного настроения.

Слухи о заболевании уже развеял и сам Лисовец. Стилист признался «Вечерней Москве», что не в курсе происходящего вокруг его персоны.

«Сижу, спокойно занимаюсь настройкой телевизора, и тут вдруг шквал звонков», — сказал он.

Лисовец отметил, что периодически сдает анализы, но никакой информации о том, что он болен, у него нет. Он также сообщил о намерении позвонить своему врачу, чтобы узнать последнюю информацию.

Знаменитый стилист заверил, что чувствует себя нормально, и никаких симптомов инфекции у него нет.

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что коронавирусом заражена российская актриса Дарья Мороз. Портал «Утро.ру» передает, что звезда сериала «Содержанки» сдала тест на COVID-19 22 мая, и он оказался положительным. Также отмечается, что она не приняла участие в финале проекта «Танцы со звездами» на фоне проблем со здоровьем. Сама Мороз эти сведения никак не прокомментировала.