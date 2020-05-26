Кадыров на фоне слухов о болезни опубликовал фото с совещания в Грозном

Грозный, 26 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание оперативного штаба по COVID-19. Оно прошло в Грозном.

«На первом после праздничных выходных (24 мая мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам) совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам политика, в целом, ситуация в больницах, а также в сфере экономики Чечни стабилизировалась.

«Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону», — заключил он.

Напомним, 21 мая в Сети появилась информация о том, что Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию. В тот же день помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев это опроверг. Позже гендиректор ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров также заявил, что Кадыров находится в Чечне в добром здравии. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал сообщения о болезни Кадырова сплетнями.

По данным на 26 мая, в Чечне с начала эпидемии коронавируса заболело 1133 человека. 690 пациентов выздоровели, 13 человек скончались.