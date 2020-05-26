Сидор и Пахом Бокогрей: традиции и приметы, что нельзя делать 27 и 28 мая

Два дня, которые в русской традиции называют Бокогрей, отмечаются в конце мая. Это Сидор Бокогрей (27 мая) и Пахом Бокогрей (28 мая).

Кто такие Сидор Бокогрей и Пахом Бокогрей

27 мая (14 мая по старому стилю) в православии вспоминают святого мученика Исидора Хиосского, жившего в III веке на острове Хиос при правлении императора-язычника Декия. Согласно правилам, Исидор служил в войсках Римской империи. Когда стало известно, что Исидор исповедует христианство, от него потребовали отречения. Исидор отказался, за это его подвергли пыткам, а затем казнили. Тело мученика запретили предавать земле, однако друг-христианин похоронил Исидора по христианскому обряду. Позже обретенные мощи святого были перенесены в Константинополь и помещены в раку в храме святой Ирины.

На Руси святого Исидора называли Сидором, а прозвище Бокогрей он получил за то, что в это время наступало устойчивое тепло.

Пахом Теплый, или Пахом Бокогрей, которого чтут 28 мая (15 мая по старому стилю), это день, посвященный памяти Пахомия Великого, египетского монаха из Фив, который основал одну из форм монашества и ввел в обращение четки. Пахомий долго жил в пустыне, славился приверженностью к аскетической жизни, считался чудотворцем.

На Руси этого святого называли Пахом, как и Сидор он носил называние Бокогрей: в это время переставали дуть северные ветры, а также из-за моря массово возвращались ласточки и стрижи — предвестники тепла.

Приметы на Сидора и Пахома

Массовый прилет ласточек и стрижей в эти майские дни сулил теплое лето. Ясная погода считалась предвестницей хорошего урожая овощей, особенно огурцов и капусты.

На Сидора и Пахома по традиции сажали не только огурцы, но и лен. Однако лен начинали сеять, только услышав в лесу кукование кукушки и пение соловья.

На Пахома нужно было обязательно посеять оставшуюся пшеницу. Говорили:

«Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей».

Примета гласила, что на Пахома черемуховые холодные утренники сменяются рябиновым теплом.

Говорили:

«Пришел Пахом — запахло теплом»; «На Пахома тепло — все лето теплым будет».

Если на Пахома был багряный закат, это считалось предвестием грозового лета с пожарами.

Что нельзя делать 27 и 28 мая

Май, особенно его конец (согласно современному календарю) на Руси был посвящен крестьянским работам. По традиции в майские дни на Руси под запретом были лень, отлынивание от работы; односельчане сурово осуждали лежебок и тех, кто поздно вставал.

Поскольку дни были посвящены перелетным птицам, запрещена была охота на пернатых и ловля их силками.

Традиционно в православные праздники под запретом ссоры, споры, скандалы, ложь, злые мысли, неблаговидные поступки. Так как май — это время крестьянской страды, — под строгим запретом алкоголь.