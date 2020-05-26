Военное командование США опубликовало фейк об истребителях РФ в Ливии

Вашингтон, 26 мая. Африканское командование ВС США (AFRICOM) распространило фейк о переброске боевых самолетов якобы для поддержки ЧВК в Ливии. Заявление об этом появилось в официальном микроблоге AFRICOM в Twitter.

В нем американские военные утверждают, что российские истребители якобы прибыли в Ливию с авиабазы в РФ транзитом через Сирию. По их версии, теперь самолеты передадут под управление действующих в регионе российских частных военных компаний, которые поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Командующий AFRICOM, генерал ВС США Стивен Таунсенд подчеркнул, что «военные действия Москвы продлевают ливийский конфликт».

«Если этот день наступит, то это создаст реальные проблемы безопасности на южном фланге Европы», — говорится в антироссийском фейковом заявлении AFRICOM.

Отметим, что заявление американской стороны традиционно не было подкреплено никакими доказательствами. Все обвинения, которые делаются Вашингтоном в ключе антироссийской риторики, голословны.

Любопытно, что в командовании ВС США никак не отреагировали на грубое нарушение Турцией договоренности международного сообщества о невмешательстве в ливийский кризис. 22 мая стало известно, что турецкие военные направили в ливийскую Мисурату грузовой самолет С-130Е ВВС. На подозрительный рейс обратили внимание наблюдатели.

Самолет с военным грузом Анкара направила напрямую боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС). До этого полеты между турецкой стороной и террористами Файеза Сарраджа осуществлялись только частными самолетами в управлении ПНС или коммерческих компаний.

Наблюдатели также обратили внимание на то, что интенсивность авиарейсов между Турцией и территориями, оккупированными боевиками ПНС резко возросла в последнее время.

По информации сирийской правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Турция продолжает переброску в Ливию сирийских наемников. На сегодняшний день в африканском государстве находятся около 10 тыс. радикалов из Сирии.