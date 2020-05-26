Врач-сомнолог Черкасова назвала возможные причины кошмарного сна Литвиновой о чипах

Врач-сомнолог София Черкасова считает, что кошмарный сон с «чипированием» мог присниться Ренате Литвиновой после того, как она начиталась новостей на эту тему.

Кандидат медицинских наук прокомментировала Федеральному агентству новостей пост российской актрисы театра и кино, сценариста и режиссера Ренаты Литвиновой в социальной сети Instagram, посвященный подробностям ее кошмарного сна.

«С научной точки зрения, тут могли отразиться ее недавние впечатления или, может быть, какие-то прочитанные новости и тому подобное, — сказала Черкасова, комментируя сон Литвиновой. — Вот наглядный пример. Сейчас мы все ходим в масках, и на всяких форумах идут бесконечные холивары о том, что нас заставляют надевать маску не из-за эпидемиологической ситуации, а якобы для выработки рабского сознания».

По словам врача Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках, все, что происходит вокруг нас и с нами, накладывает значительный отпечаток на действия и мысли.

«Мои текущие пациенты — с бессонницами и неврозами — тоже описывают похожие сновидения, — призналась собеседница ФАН. — Это все по теме недавнего личного опыта или чувства опасности перед чем-то новым. И совсем необязательно все время думать об этом [о чипировании]».

Такие кошмары могут быть просто в контексте прочитанного или увиденного, поясняет кандидат медицинских наук. К тому же надо понимать, что люди обычно запоминают едва ли десятую часть из того, что им снится.

«Мы видим сны всю ночь, — подчеркнула Черкасова. — Если проснулись в момент какого-то конкретного сновидения, только поэтому мы и можем помнить его. А еще тот сон, что будет вскоре после этого».

Подобные сны могут говорить и о возможных психологических проблемах у человека, добавила врач-сомнолог, но без вспомогательной информации что-то конкретное сказать невозможно.

«Форма легкого тревожного расстройства или легкого невроза — вполне себе допустима, — добавила она. — Тем более, что такими проблемами сейчас страдает больше половины людей. И 80 процентов пациентов — именно с бессонницами, тревогами или беспокойным сном. В общем, видимо, требование времени такое — иметь невроз».

Собеседница ФАН призналась, что досконально объяснить тот или иной сон без знания всей информации очень тяжело.

«Врачи-сомнологи — не психотерапевты, — пояснила Черкасова. — Хотя, конечно же, ясно, что иногда сновидения могут быть рассмотрены как проявления тревоги и проявления реакции на какую-то ситуацию».

Ранее Рената Литвинова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, где описала свой ночной кошмар:

«Мне сегодня приснился сон, что в меня вставили чип, и я его вырезаю из себя и пытаюсь переставить в свою удивленную кошку, у которой уже есть такой же…»

Затем Литвинова обратилась к подписчикам:

«Как относиться к этой теме — всех оцифровать, как на «карте мародеров» (волшебная карта, демонстрирующая целиком школу Хогвартс, а также ее окрестности, из сказок о Гарри Поттере. — Прим. ФАН)?»

В последнее время тему пресловутого чипирования человечества в связи с коронавирусной инфекцией не раз поднимал знаменитый советский и российский актер и режиссер Никита Михалков.