В Госдуме и Совфеде объяснили, почему нужны социальные поправки в Конституцию РФ

Москва, 26 мая. Такие социальные поправки, как установление МРОТ не ниже прожиточного минимума и государственная поддержка россиян, проживающих за рубежом, необходимо внести в Конституцию РФ. Такое мнение выразили депутат Госдумы Светлана Бессараб и член Совфеда Валерий Рязанский.

Норму о том, что заработная плата должна быть не ниже величины прожиточного минимума, приняли на законодательном уровне не так давно. Еще в 2017 году работодатели пользовались тем, что могут уйти от ответственности перед сотрудниками, и не выплачивали им зарплату в полном объеме.

Теперь эта норма содержится в действующем Трудовом кодексе, однако Бессараб считает необходимым закрепить ее и в основном законе страны. Пункт может появиться в статье 75 Конституции РФ.

«Мы должны все за это проголосовать, потому что в конституции нужно прописать уважение к человеку труда. В 90-м году это куда-то потерялось, а ведь это очень важно для каждого из нас», — цитирует депутата iReactor.

Кроме того, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию рекомендует изменить и 69-ю статью. В нее может войти пункт об оказании государственной поддержки россиянам, проживающим за пределами страны. Член Совфеда Рязанский объяснил, что поддерживать социокультурные коммуникации с соотечественниками за рубежом очень важно.

На протяжении десяти лет «Союз пенсионеров России» организует для пожилых людей мероприятия, на которые приглашают и живущих за границей россиян. Рязанский рассказал, что их всегда встречают с особым теплом. Это свидетельство того, что тесная социокультурная связь граждан с теми, кто по ряду обстоятельств перебрался в другие страны, не прекращается.

«Это корни, которые нас связывают очень тесно. Если в Конституции РФ появится строка, укрепляющая эту связь, это поможет сохранению живой нити, связывающей тех, кто проживает в разных странах», — считает сенатор.

Как сообщали социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения, абсолютное большинство жителей страны поддерживают внесение социальных поправок в конституцию. Общероссийское голосование планировали провести 22 апреля, однако его вынуждены были перенести из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в виду распространения коронавируса.

Эксперты отмечали ранее, что поправки в Конституцию РФ призваны защитить права детей, ускорить развитие экономики и повысить уровень жизни россиян. Нынешняя же редакция закона, по словам депутата Госдумы Евгения Федорова, содержит элементы внешнего управления, что негативно сказывается на жизни граждан.