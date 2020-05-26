Силы Асада обеспечили безопасность в районе Сальмии уничтожив террористов ИГ*





Сирийская Арабская Армия (САА) уничтожила боевиков «Исламского государства»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ) в ходе операции, проведенной на юго-западе провинции Ракка. Армия зачистила окрестности города Сальмия, в районе которого боевики атаковали военно-транспортные колонны и устраивали террористические акты.

Сирийский военный сообщал о том, что члены группировки были выслежены и уничтожены, в результате чего удалось обезопасить движение по шоссе из Хомса в Ракку и из Хамы в Дейр-эз-Зор. По его словам, теперь перед армией стоит задача обеспечить защиту этого региона — в частности, в районе Эт-Тайим.

Активизация боевиков

В последнее время террористические группировки активизировались и совершают вооруженные вылазки. По сведениям газеты Asharq Al-Awsat, террористы за месяц Рамадан по лунному календарю (24 апреля — 24 мая) неоднократно атаковали курдские формирования из «Демократических сил Сирии» (SDF) на восточном берегу Евфрата, устраивали теракты в населенных пунктах, убивали и похищали жителей.

Как заявляет данное издание, в ходе ответных действий были уничтожены 47 террористов, в том числе были ликвидированы четыре полевых командира. Тем не менее, активность террористов ИГ1 в зонах контроля курдских боевиков продолжается.

Политическая линия Асада

В беседе с Федеральным агентством новостей по поводу активизации боевиков в САР свой комментарий дал политолог Юрий Самонкин. По мнению эксперта, Западу не удалось подавить Башара Асада, и сейчас сирийский лидер не отступает в борьбе с терроризмом на территории Сирии.

«Несмотря на давление Запада, Башар Асад выстоял и проводит свою успешную линию защиты сирийских национальных интересов. Сирийская армия достаточно много сделала в борьбе с терроризмом, мы это видели не на словах, а на деле, потому что власти заинтересованы в дальнейшем развитии и восстановлении страны», — считает Юрий Самонкин.

Модернизация САА

Также политолог отметил, что сирийская армия будет модернизироваться и готова противостоять терроризму и в дальнейшем, даже после окончания войны.

«Остается еще ситуация в Идлибе, которая до сих пор не решена. На данный момент Турция всячески мешает зачистить территорию Идлиба от террористов. Эрдоган блокирует действия САА, игнорирует происходящее и ведет себя непредсказуемо. В данной ситуации много провокаций, и армии тяжело эту ситуацию контролировать и полностью подавить. Продолжается разворовывание гуманитарной помощи, накачивание Западом террористических группировок для дальнейшего участия в провокациях и наступления на мирных жителей», — заявил политолог.

Борьба с терроризмом в САР

В заключение Юрий Самонкин сообщил, что без сирийской армии стратегические вопросы по поддержанию мира и безопасности невозможно решить. САА подчиняется президенту как верховному главнокомандующему, и от того, как сейчас Башар Асад будет вести внутреннюю политику, будет зависеть многое.

«Институт власти сохранен, есть вооруженные силы, которые готовы противостоять терроризму. Актуальность армии в Сирии никогда не исчезнет», — добавил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.