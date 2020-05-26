Китайские ученые открыли новый путь передачи коронавируса

Пекин, 26 мая. Заразиться коронавирусом можно через фекалии инфицированного пациента. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых опубликованы в научном журнале Emerging Infectious Diseases.

Эксперты изучили фекалии одного из умерших пациентов и смогли выделить из них живой SARS-CoV-2. Это означает, что заразиться можно, вдохнув частички отходов жизнедеятельности инфицированного.

Пациент, у которого взяли образец, был госпитализирован в одну из больниц Ухани 17 января. Через пять дней 78-летнего мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако 20 февраля зараженный скончался. Образцы кала у него взяли в период с 27 января по 7 февраля. Ученые установили, что в фекалиях умершего пациента содержится гораздо больше вирусной РНК, чем в мазках из горла или носа, пишет «Газета Кемерова». Кроме того, исследователям удалось выделить живой вирус из кала других пациентов.

Отмечается, что похожий способ заражения был зарегистрирован в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии в Гонконге. Тогда заразились сотни людей из одного жилого комплекса. Как было установлено, инфекция попала в несколько квартир с восходящими теплыми воздушными потоками из ванных комнат, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что число пациентов с коронавирусом в мире превысило 5,5 миллиона человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, более 2,2 миллиона пациентов уже вылечились.