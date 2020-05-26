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Китайские ученые открыли новый путь передачи коронавируса

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Китайские ученые открыли новый путь передачи коронавируса

Пекин, 26 мая. Заразиться коронавирусом можно через фекалии инфицированного пациента. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых опубликованы в научном журнале Emerging Infectious Diseases.

Эксперты изучили фекалии одного из умерших пациентов и смогли выделить из них живой SARS-CoV-2. Это означает, что заразиться можно, вдохнув частички отходов жизнедеятельности инфицированного.

Пациент, у которого взяли образец, был госпитализирован в одну из больниц Ухани 17 января. Через пять дней 78-летнего мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако 20 февраля зараженный скончался. Образцы кала у него взяли в период с 27 января по 7 февраля. Ученые установили, что в фекалиях умершего пациента содержится гораздо больше вирусной РНК, чем в мазках из горла или носа, пишет «Газета Кемерова». Кроме того, исследователям удалось выделить живой вирус из кала других пациентов.

Китайские ученые открыли новый путь передачи коронавируса

Отмечается, что похожий способ заражения был зарегистрирован в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии в Гонконге. Тогда заразились сотни людей из одного жилого комплекса. Как было установлено, инфекция попала в несколько квартир с восходящими теплыми воздушными потоками из ванных комнат, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что число пациентов с коронавирусом в мире превысило 5,5 миллиона человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, более 2,2 миллиона пациентов уже вылечились.

Китайские ученые открыли новый путь передачи коронавируса

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Источник: Emerging Infectious Diseases
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