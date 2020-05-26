Беременная семиклассница из Сибири призналась, что безумно боится родов

Москва, 26 мая. Cемиклассница Даша Суднишникова из Красноярского края, которая в начале года шокировала общественность своей беременностью от десятилетнего друга, готовится к родам. Девочка призналась, что безумно боится часа «икс» и мучается от бессонницы.

Известно, что вскоре у школьницы должна появиться дочь, которой уже выбрано имя — Каролина.

Суднишникова ждет появления ребенка и сильно волнуется из-за предстоящей операции: родить самостоятельно она не сможет, поскольку врачи боятся повредить детский организм.

«Слава Богу, токсикоза уже нет. Через два месяца рожать... Мне, конечно, безумно страшно, так как это моя первая операция», — цитирует школьницу из Сибири «Стархит».

Будущая мать не только поделилась страхами, но и пожаловалась на бессонницу.

«Так вот получилось, что я хочу спать, а вот лялька нет. Каждый раз ложусь чуть ли не в 5-7 утра, иногда просыпаюсь в 11, но чаще всего в 14–15. Ну да, спать я вообще не могу. Живот с каждой неделей все больше и больше», — рассказала она.

Суднишникова отметила, что, помимо прочего, наблюдает заметные внешние изменения.

«Что же у меня нового? Конечно же, набор веса: с 47 кг до 56. Растяжки... Везде... Их стало очень много, и они даже немного пугают. У меня часто отекают ноги и лицо. Становится все тяжелее ходить. Больше часа ходить не могу, очень устаю», — описала проблемы она.

Оказавшуюся в интересном положении девочку поддерживают мама и ее младший приятель, который сначала считался отцом ребенка. Однако экспертиза позволила установить, что десятилетний мальчик слишком мал для зачатия. Профессиональное заключение заставило школьницу признаться, что она стала жертвой изнасилования старшеклассником.

В семье беременной 13-летней школьницы из Кузбасса поддержки как у Суднишниковой не нашлось. Из-за постоянных конфликтов с матерью попавшая в трудную ситуацию девочка сбежала из дома, передает «Газета Кемерова».