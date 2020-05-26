Лавров отметил значение миротворчества в период пандемии. ФАН-ТВ

Впервые заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошло в формате видеоконференции. Выбор такого формата связан с эпидемиологической ситуацией в мире. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность наращивания миротворческого потенциала в непростое для всех время.

«Коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием, которое оказывает влияние на всю систему международных отношений. Стала вызовом для каждого государства и для межгосударственных структур. Понятно, что востребован потенциал ОДКБ для реагирования на такого рода угрозы, в наших интересах обеспечить здоровье и благополучие граждан наших стран. Особого внимания требует задача наращивания миротворческого потенциала ОДКБ. Сегодня мы продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов и совершенствования правовой базы. Рассчитываю, что это позволит подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН», — отметил глава МИД.

Лавров также подчеркнул важность развития сотрудничества в области биологической безопасности, антитерроризма и в борьбе с наркоторговлей.