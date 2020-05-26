Путин поручил провести традиционный парад в День ВМФ России

Москва, 26 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу провести традиционный военно-морской парад 26 июля.

Российский лидер и генерал армии провели во вторник совещание по видеоконференцсвязи.

«Приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны», — сказал президент.

По традиции, идущей с 1980 года, День ВМФ России отмечается в последнее воскресенье июля. В этот день в Санкт-Петербурге и Кронштадте проходят военно-морской парад и авиашоу. Парад по традиции принимают верховный главнокомандующий и министр обороны.

Ранее президент отдал распоряжение незамедлительно начать подготовку к проведению парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня. Путин поручил обеспечить при этом самый строгий режим безопасности, чтобы на фоне распространения коронавируса «свести риски к минимуму».