Всероссийский центр поддержки бизнеса предложили создать на онлайн-конференции «Патриота»

Меры государственной поддержки должны быть направлены на эффективные предприятия. Если предприятие неэффективное — ему нет смысла помогать, считает координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции на тему «День предпринимателя. Какой бизнес зарабатывает, а какой наживается?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Участники дискуссии отметили, что для выхода на рынок желательно иметь государственную поддержку. Необходимо создавать всероссийский центр поддержки проектов. При этом Панов отметил, что меры государственной поддержки должны быть направлены на эффективные предприятия.

«Если предприятие неэффективное — ему нет смысла помогать», — заявил он.

По мнению уполномоченного по правам предпринимателей Петербурга Александра Абросимова, необходимо однообразное применение законов в части проверок со стороны государства в период пандемии.

«Не стоит перегибать палку», — посоветовал петербургский бизнес-омбудсмен.

В СЗФО в период пандемии около 120 тысяч заявок было подано в банки для реструктуризации долгов, более 50% из этих заявок рассмотрены положительно.

Сбербанк России запустил приложение, позволяющее предпринимателям подать онлайн-заявку для помощи бизнесу. Одна из мер — реструктуризация долгов и выдача кредитов по льготной ставке. Об этом рассказал заместитель директора головного отделения ПАО «Сбербанк России» по Санкт-Петербургу Андрей Горбунов во время обсуждения темы помощи бизнесу.

Эксперты обсудили необходимость господдержки такому сектору экономики, как коллекторы. В целом участники онлайн-трансляции посчитали, что поддержка необходима, но только в определенной части.

Перед завершением дискуссии депутат Государственной думы Серей Вострецов выразил мнение, что помощь бизнесу — это помощь гражданам.