ВС РФ с начала года получили более 750 образцов новейшего вооружения

Москва, 26 мая. Вооруженные силы России с начала 2020 года получили в общей сложности более 750 образцов новейшего, модернизированного вооружения. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину.

Генерал армии обсудил вопросы ОПК с главой государства по видеоконференцсвязи. По его словам, в ВС России с начала года поступили 58 самолетов и вертолетов, свыше 40 боевых бронированных машин и около 500 многоцелевых автомобилей.

Кроме того, армия получила 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

«Производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса задействованы на 72%», — подчеркнул Шойгу.

Ранее стало известно, что ЦНИИ «Буревестник» начал испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе. По мнению экспертов, в перспективе установка станет основным орудием подобного рода в сухопутных частях ВС РФ и заменит немодернизированные машины «Мста-С». Минобороны РФ планирует завершить испытания в 2020 году.