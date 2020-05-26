Обнародованы доказательства похищения ливийской девушки сирийскими наемниками ПНС

Триполи, 26 мая. Сирийские наемники, поддерживающие режим главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, похищают девушек и насилуют их. В арабском сегменте соцсетей появилась запись разговора между боевиками, где они обсуждают одну из похищенных ливиек.

Отмечается, что сирийские наемники ворвались в один из домов в Триполи с целью ограбления. После того, как радикалы завладели всеми ценными вещами, они решили похитить 25-летнюю девушку, проживавшую в этом доме с родителями.

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Full recording of a phone call between a Libyan #GNA terrorist and a Syrian #GNA mercenary in #Tripoli, talking about raping a young girl and requesting other girls and money to fight the #LNA .#Libya @AmbaFranceLibye @USAEmbassyLibya @UNSMILibya pic.twitter.com/NaWBC6TihO — M.LNA (@LNA2019M) May 26, 2020

Спустя некоторое время между террористами состоялся телефонный диалог по этому инциденту. Один из боевиков, которму была доставлена похищенная, заявил, что он недоволен состоявшейся сделкой. Он заявил, что девушка отказывалась заниматься сексом, ее пришлось запугивать и принуждать к этому. Его собеседник заявил, что в следующий раз он направит более сговорчивых девушек.

О том, что сирийские наемники, наводнившие Триполи, занимаются не только ограблениями и вооруженными нападениями, ливийцы сообщали не раз. В городе и его окрестностях был замечен всплеск нападений на молодых девушек — боевики похищали ливиек и насиловали их, некоторых из них убивали прямо на месте преступления. Тела жертв находили на территории парка Ан-Наср. Также имеются сообщения о нападении на детей с целью изнасилования.