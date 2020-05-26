Парад Победы на Красной площади в Москве состоится 24 июня. Об этом 26 мая во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил президент России Владимир Путин.

Президент отдал распоряжение незамедлительно начать подготовку к проведению Парада Победы, обеспечив при этом самый строгий режим безопасности, — чтобы «свести риски к минимуму».

Датой проведения акции «Бессмертный полк» предварительно назначено 26 июля. Если риски, связанные с пандемией коронавируса сохранятся, то шествие «Полка», по словам Владимира Путина, следует перенести еще на месяц.

Федеральное агентство новостей напоминает ход событий.

Мокрая брусчатка, мокрые глаза

9 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорст в 00:43 по московскому времени начальник верховного главнокомандования Вермахта генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил.

Это была Победа.

Советская страна узнала о подписании капитуляции из сообщения Совинформбюро в тот же день в 02:10, когда Юрий Левитан зачитал акт и вместе с ним — указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении дня 9 мая праздником Победы. Это сообщение передавалось всю ночь и весь день.

Вечером 9 мая с обращением к советскому народу выступил Иосиф Сталин, после чего был зачитан его приказ о полной победе над фашистской Германией и об артиллерийском салюте в 22 часа тридцатью залпами из тысячи орудий. День, начавшийся с печального скрипа перьевой ручки Кейтеля по листу документа в Карлхорсте, закончился оглушающей ночной канонадой в Москве — Победа!!!

22 июня 1945 года в центральных газетах СССР был опубликован приказ Верховного Главнокомандующего ВС СССР №370:

«В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы».

И вот настало 24 июня 1945-го. Москва. 10:00. Облака, цепляющиеся за башни Кремля. Крапающий с утра дождь, постепенно переходящий в ливень. Пролет авиации отменили. Мокрая брусчатка. Мокрые глаза. Ровно в 10:00, с боем кремлевских курантов маршал Георгий Жуков на белом коне вымахал на Красную площадь. Парад Победы начался!..

В 1965 году, через 20 лет после того первого парада, было принято решение отныне и впредь считать 9 мая выходным и праздничным днем. Тогда же, 9 мая 1965 года, состоялся военный парад, во время которого впервые по Красной площади пронесли Знамя Победы. В том же году была введена традиция минуты молчания.

С 1965-го и по 2019-й включительно Парады Победы в Москве проводились исключительно 9 мая. Эта традиция, что называется, въелась в плоть и кровь нашего народа. В год 75-летия Победы она должна была выразиться в проведении на Красной площади еще более зрелищного и масштабного парада, чем прежде.

Риски были чрезвычайно высоки

Первоначально все шло по плану.

В ночь с 26 на 27 февраля на тренировочную базу в подмосковном Алабине начала приходить военная техника, которую предполагалось задействовать в Параде Победы. Туда же, в Алабино, стал прибывать личный состав парадных расчетов. Москва направила приглашение принять участие в Параде Победы на Красной площади лидерам 17 стран…

Но затем на страну обрушилась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что пожилые люди входят в группу риска из-за коронавируса, и поэтому Парад Победы 9 мая может пройти без ветеранов. Динамика распространения инфекции в столице и масштаб ограничительных мер подводили к выводу: если парад и состоится в День Победы, то вообще без зрителей на Красной площади.

В том, что Парад нужен в силу тысячи и одной причин, никто не сомневался. Вопроса о том, способны ли парадные «коробочки» и колонны военной техники пройти по брусчатке Красной площади вопреки любому вирусу, тоже не стояло. Сомнения касались другого — самой рациональности проведения Парада Победы «любой ценой» 9 мая в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

После анализа ситуации президент Владимир Путин принял непростое решение.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой еще не пройден, чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней — изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», — объявил 16 апреля глава государства.

Парад Победы не был отменен, как боялись некоторые. Он был отложен, но на какое время?

9 мая 2020 года над Москвой прошла воздушная часть парада, что, конечно, было замечательно, но… Страна ждала другого, вот этого: «Парад, смирно! Для встречи слева — на караул!..»

Пока в России продолжалась борьба с пандемией, общественность строила предположения о возможной дате проведения парада. Наиболее оптимальными виделись две из них: 24 июня — день проведения Парада Победы в 1945-м, и 3 сентября — день, который согласно недавнему решению Госдумы теперь будет считаться в РФ датой окончания Второй мировой войны.

Разумеется, психологически, да и идеологически более «сильной» датой большинству виделось 24 июня. Однако сразу вставал вопрос — сможет ли Россия к этому сроку справиться с пандемией?

Скептики указывали на маловероятность такого события. Но наша страна смогла.

Круг судьбы

В среду, 24 июня 2020 года, круг судьбы замкнется. Как и в победном 1945-м, вновь будут Москва, Кремль, холодная брусчатка и пронзительное утро.

15 тысяч военнослужащих в парадных «коробочках».

225 единиц вооружения и военной техники.

Бронированные ветераны Великой Отечественной — средние танки Т-34-85 и самоходки Су-100.

Новейшие основные боевые танки Т-90М «Прорыв», береговые ракетные комплексы «Бал», зенитно-ракетные комплексы «Бук-M3» и С-350 «Витязь», зенитно-артиллерийские комплексы 2С38 «Деривация-ПВО», а также другие современные «дебютанты» Парада.

И раз! Раз! Раз, два, три! — впечатывая каблуки в Красную площадь, двинется знаменная группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. 8 бойцов вынесут государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

«Парад, смирно! Для встречи слева — на караул!»

Так начнется долгожданный Парад нашей Победы. Потому что страна вновь смогла сделать то, что было нужно и чего очень многие от нее не ожидали.