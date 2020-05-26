Путин поручил провести Парад Победы 24 июня

Москва, 26 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы.

«Мы сделаем это 24 июня», — заявил глава государства на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин напомнил, что именно в этот день в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей: «Когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Путин подчеркнул, что военные парады пройдут в столице и других городах России.

«При проведении Парада Победы должен быть обеспечен самый строгий режим безопасности. Все риски нужно свести к минимуму», — добавил глава государства.

Напомним, в этом году праздничные мероприятия 9 Мая пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, огромное внимание было уделено тому, что ветераны Великой Отечественной войны находятся в группе риска и их нельзя было подвергать опасности.

9 Мая вместо парада Победы в крупных российских городах прошли авиапарады, за которыми можно было наблюдать в режиме онлайн. Над Красной площадью вчера пролетели 75 самолетов и вертолетов, в том числе звено самолетов пятого поколения Су-57.

Президент РФ возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в столице и провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка, после чего выступил на Соборной площади Кремля перед участниками этого марша.