Директор РГДБ ответила на открытое письмо дочери писателя Успенского

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина заявила, что планы по вручению премии имени Эдуарда Успенского «Большая сказка» изменяться не будут, несмотря на требование дочери знаменитого писателя Татьяны.

Лауреат Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Мария Веденяпина в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала открытое письмо Татьяны Успенской, назвавшей, в частности, своего отца «жестоким человеком».

«Это письмо носит такой личный характер, — отметила Веденяпина. — Я бы сказала, это письмо не о писателе Успенском, а о человеке Успенском. А мы все-таки руководствовались мнением, что присуждаем премию «Большая сказка» именно имени писателя Эдуарда Успенского, вклад которого, собственно говоря, в детскую литературу действительно особенный и огромный».

По словам собеседницы ФАН, только этот факт и мотивировал создателей премии в процессе поиска в нашей стране новых сказочников.

«Потому что, я думаю, наверное, за последние 50 лет сказки именно этого писателя отличались наибольшей новизной и современностью, — сказала директор РГДБ. — И, безусловно, вклад писателя Успенского в детскую литературу неоценим. А то, что касается личных качеств или семейных каких-то историй, разборок…»

Если и вдаваться в какие-то личные подробности, то любые премии, которые носят имя какого-либо художника, музыканта, композитора или писателя, по мнению Веденяпиной, тогда либо должны пересматриваться, либо нужно находить некие другие подходы в определении названий всех этих премий.

«Поэтому нам кажется, что премия в области детской литературы имени писателя Успенского вполне имеет право на существование, — констатировал она. — Конкурс (на логотип премии имени Успенского. — Прим. ФАН) у нас объявлен, и он сейчас идет. Так что, у нас нет намерений все это отменять».

Ранее Татьяна Успенская в открытом письме Марии Веденяпиной, опубликованном в издании «Собеседник», «с большими сожалением и горечью выразила свое несогласие» с присвоением премии имени ее отца Эдуарда Успенского.

В частности, она назвала его «очень жестоким человеком, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие». В связи с чем «имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе, в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература».