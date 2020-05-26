Психиатр усомнился в здоровье Диденко после «проводов груди»

Москва, 26 мая. Психиатр Александр Федорович усомнился в душевном здоровье блогера Екатерины Диденко, которая увеличила грудь спустя три месяца после смерти мужа.

Так называемый «аптечный ревизорро» Диденко снова оказалась в эпицентре скандала. На этот раз она показала подписчикам, что сделала маммопластику.

Девушка заявила, что эту операцию они раньше неоднократно обсуждали с супругом. Накануне пластики Диденко закатила вечеринку, пригласив домой друзей.

Праздник по случаю «проводов груди» транслировался в Instagram. Фолловеры отреагировали на вечеринку негативно, многие считают, что девушка могла бы вести себя приличней.

Пользователи сочли ее поведение циничным и аморальным. С этим мнением в целом согласен психиатр Федорович. Он считает, что это «специфическая» форма восприятия происходящего.

«И я бы даже сказал о том, что это где-то на грани здоровья-нездоровья находится», – сказал врач, его слова передает издание «ПолитРоссия».

Ее поведение идет вразрез с социальными нормами, считает Федорович. Разумеется, каждый человек переживает горе по-разному, но устраивать гуляния после такой трагедии, которая произошла с ее мужем, неприлично.

Федорович не исключил, что девушка с двумя детьми пытается заработать на собственном горе. И все же эпатировать публику роликами о новой груди не стоило, резюмировал врач.