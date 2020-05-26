Григорьев-Аполлонов назвал издевательством требование «матери» Яковлева провести ДНК-тест

Москва, 26 мая. Жительница Татарстана Маскуда Минидарова называет себя «матерью» погибшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева и требует провести ДНК-тест. Экс-солист группы Андрей Григорьев-Аполлонов назвал издевательством требование Минидаровой.

Яковлев скончался в 2017 году, информации о его родственниках мало. Минидарова решила воспользоваться этим и объявила себя матерью Яковлева. Женщина требует провести ДНК-тест, однако вдова Яковлева выступила резко против.

Кроме того, Минидаровой не хватает средств провести тест. Ранее женщина даже появилась на шоу Андрея Малахова, однако ей это не помогло получить признание в качестве родственницы певца.

Григорьев-Аполлонов признался, что шокирован выходкой женщины, назвавшей себя «матерью» Яковлева.

«Комментировать никак не буду, ведь это очередная попытка ворошить память об Олеге, просто издевательство. Кому вообще сейчас нужен этот ДНК-тест? Я не знаю. Она требует? Пожалуйста. Только делать его никто не будет. Сама пусть сделает, если захочет и дальше идет своей дорогой», — заявил исполнитель в комментарии Nation News.

Григорьев-Аполлонов также отметил, что несмотря на тесную дружбу, Яковлев неохотно рассказывал о своих родителях. Он добавил, что однажды встречался с сестрой друга, но не помнит при каких обстоятельствах.