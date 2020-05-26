Эксперт рассказал, как российские «Посейдоны» изменят баланс в мире

Усилия министра обороны России Сергея Шойгу по наполнению российских вооруженных сил современным оружием нового типа дают свои результаты. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Запуск «Посейдона»

Первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» ожидается уже осенью текущего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Осенью запланирован практический пуск «Посейдона» с борта атомной подводной лодки «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников. (...) «Посейдона» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов», — сообщил источник.

Если испытания «Посейдона» пройдут удачно, субмарина будет готова к передаче ВМФ. Ее тестирование будет продолжаться еще полтора года. Впервые АПЛ была спущена на воду на заводе «Севмаш» в Северодвинске в апреле 2019 года.

Изменение баланса

Как отметил Андрей Иванов, усилия министра обороны РФ Сергея Шойгу по наполнению российских вооруженных сил современным оружием нового типа дают свои результаты. «Посейдоны» станут не просто очень мощным оружием.

«И они не просто способны изменить баланс сил в геополитическом плане. Есть очень важный и крайне болезненный для американцев момент. Он заключен в том, что до сегодняшнего дня безусловным гегемоном на море были Соединенные Штаты. Ранее такое положение занимала Великобритания, а еще раньше Испания. Россия же на протяжении многих столетий была практически исключительно сухопутной державой. Теперь Россия становится океанской державой, и это факт, с которым придется считаться всем», — пояснил Андрей Иванов.

На практике это означает, что в мире не будет ситуаций, когда Россию можно будет просто оставить в стороне от серьезных проблем. Это касается и ситуации вокруг Персидского залива, и в Южно-Китайском море, и в целом в Юго-Восточной Азии, рассказал политолог.

«Россия была в стороне от большой геополитической игры, которая разворачивается на наших глазах. Речь идет о создании блоков, где с одной стороны Китай, а с другой — Япония, США, Индия. Представляете какой масштаб? А Россия в стороне. Сейчас же появились технические возможности влиять на этот ключевой регион. И мы ведь пониманием, что строительство «Посейдонов» или новых кораблей не идет в отрыве, например, от таких процессов, что Вооруженные силы РФ сейчас сотрудничают с военными Камбоджи, Вьетнама. Россия становится именно тем самым игроком на море, которого никто не ожидал, но на что РФ имеет все права», — заключил Андрей Иванов.

Штатный носитель «Посейдонов» — атомная подводная лодка проекта 098531 «Хабаровск», — будет спущен на воду в ближайшие месяцы. Технические характеристики субмарины официально не разглашаются.

О разработке «Посейдона» президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.