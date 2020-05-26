В Минздраве заявили об увеличении смертности трудоспособного населения вРФ

Москва, 26 мая. Смертность трудоспособного населения России за первые три месяца текущего года превысила показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, в стране наблюдается тенденция к росту смертности в работоспособном возрасте, и заметную роль в этом играет алкоголизм.

Брюн рассказал, что в возрасте от 18 до 65 лет в январе-марте 2019 года умерло 36 584 человека, а в 2020 году — 37 346.

«Чуть меньше, чем на тысячу увеличилось количество смертей. Никакой катастрофы не происходит, да, увеличение есть, на то разные причины», — уточнил он.

Эксперт посоветовал главным наркологам в российских субъектах обратить внимание на цифры смертности, поскольку в стране может наблюдаться рост, аналогичный зафиксированному в Москве. По его словам, важно понять причины проблемы.

«Наркологические проблемы в данном случае выходят на одно из первых мест в смертности, [влияет] не только вирусная нагрузка, но и злоупотребление алкоголем», — отметил врач.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, в период пандемии. В связи с этим он отметил целесообразность возобновления обсуждений о поднятии возраста для продажи спиртного с 18 лет до 21 года.