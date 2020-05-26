Постпред России при ЕС рассказал, каким будет курортный сезон в Европе

Москва, 26 мая. Евросоюз не планирует раньше 15 июня рассматривать вопрос об открытии внешних границ, но даже после отмены ограничений курортный сезон будет не таким, как прежде. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.

По его словам, вопрос об открытии границ и возобновлении воздушного, наземного, морского сообщения поднимут в Европе не раньше июня-июля, все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации. Чижов считает, что отдельно страны Шенгенской зоны не будут принимать решение об открытии границ, это дело всего союза.

Дипломат уверен, что раньше июля курортный сезон в государствах Евросоюза не начнется. А когда он стартует, не будет похож на то, к чему привыкли туристы.

По словам Чижова, на пляжах будет действовать ограничение по количеству отдыхающих, число посадочных мест сократят и в ресторанах.

«Поэтому даже если все будет открыто и будет возможность посещать, то удовольствие будет не то, что раньше» , — рассказал он.

Как сообщает НСН, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ и другие популярные среди туристов европейские страны надеются снять предупреждение об опасности путешествий с 15 июня.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

С начала эпидемии зафиксировано более 5,5 миллиона случаев COVID-19, около 350 тысяч из них — летальные. Больше всего пострадали США, Италия, Испания, Германия и Франция.

В России, по последним данным оперативного штаба, выявлено около 362 тысяч случаев COVID-19, порядка 131 тысячи пациентов удалось вылечить, около трех тысяч скончались.