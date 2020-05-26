Генерал ФСБ объяснил возмущение Китая «нецивилизованными» методами США

Москва, 26 мая. США прикрываются национальными интересами, пытаясь диктовать свои условия всему миру, считает генерал ФСБ Александр Михайлов, комментируя нарастающую эскалацию в отношениях Вашингтона и Пекина.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Штаты фактически подталкивают КНР к новой холодной войне. Такие действия американской стороны, по мнению министра, могут представлять опасность для всего мира.

Михайлов считает, что с приходом к власти нынешнего президента США Дональда Трампа Штаты продолжили линию его предшественника Барака Обамы по доминированию над другими странами мира. Одним из главных векторов внешней политики Штатов, таким образом, является попытка устанавливать свои порядки по всему миру.

«Делается все это под прикрытием национальных интересов США. Причем делают они это в жесткой форме, которая неприемлема для цивилизованных государств», — подчеркнул он в комментарии Nation News.

Эти «нецивилизованные» методы США применяет также против Китая и России. Таким образом, по словам Михайлова, возмущение Пекина закономерно.

«Сейчас КНР – основной политический и экономический противник США. Американцы постоянно вводят новые санкции в отношении других стран, меняют свою политику по части вооружений», — подчеркнул он.

Михайлов констатировал, что американо-китайское «сотрудничество» превратилось в открытое противостояние, которое можно назвать холодной войной. При этом он подчеркнул, что ни одно государство не вправе диктовать другому свою волю, особенно под соусом благих намерений.

«Китай (Ван И) все правильно говорит. Они крепко стоят на ногах и США им не указ. Китайцы держатся, и они правы, потому что недопустимо диктовать свои условия, прикрываясь национальными интересами для всего мира», — заключил генерал.

Ранее политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в интервью Федерального агентства новостей предположил, что противостояние США и Китая может «сломать» мировую экономику и спровоцировать войну в азиатском регионе.