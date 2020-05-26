Совят спасли от голодной смерти в Кемерово. ФАН-ТВ

Сотрудник парка заметил странное поведение самки породы неясыти у оздоровительного лагеря «Бережок». Мужчина предположил, что у птицы сломано крыло. Сова ходила по земле, не могла взлететь и отгоняла всех от дерева. Оказалось, что в дупле маму ждут три голодных совенка. Чтобы спасти жизни всех четверых, житель начал бить тревогу и обратился в КемГУ. Волонтер оперативно приехал на место происшествия и неясыти были перевезены в Кемерово.

После обследования стало понятно, почему сова не могла долететь до своих птенцов: ее легкие поразила инфекция. Поэтому о совятах сейчас заботятся медики — их накормили и оказали первую помощь.

«На рентгене переломов мы не обнаружили. Зато обнаружили небольшие участки просветления в воздухоносной системе. В частности, в легких. Скорее всего, это говорит о некотором инфекционном процессе, существование которого не позволило сове летать и кормить своих совят», — объясняет ветеринарный экзотолог Центра сохранения биоразнообразия Кемеровского Государственного Университета Юлия Балашова.

«По всем признакам сова больна. Поэтому выкормить детенышей скорее всего не получилось бы. Правда, совы в паре работают. Должен быть самец и самка. При этих птенцах находилась только одна взрослая птица, но больная. Соответственно, шансов у птенцов было немного», — рассказывает научный сотрудник Центра сохранения биоразнообразия Кемеровского Государственного Университета Николай Скалон.

Совиное семейство придется разлучить. Птенцы поедут в Новосибирск, где для них уже нашли приемную мать. Там существует проект, который отслеживает гнезда диких птиц. А самка будет выпущена в дикую природу, как только поправится.