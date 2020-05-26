Юшков рассказал, почему Польша ничего не выиграла от остановки транзита российского газа

Польша ничего не выиграла от остановки транзита российского газа в Европу по газопроводу «Ямал — Европа», так как по-прежнему будет получать мало денег по новой схеме распределения поставок энергоресурса. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

17 мая истек долгосрочный 25-летний контракт «Газпрома» с Польшей на прокачку газа. Варшава отказалась от его продления. Теперь же поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых оператором газотранспортной сети страны — компанией Gaz-System.

Как утверждает аналитик в сфере энергетики Игорь Юшков, отказ продлевать контракт на транзит газа — обоюдное решение «Газпрома» и Варшавы.

«Здесь не Польша отказала «Газпрому», а стороны не договорились. Транзит продолжается и Польша по-прежнему будет получать мало денег за него. Для «Газпрома» новая схема удобнее, потому что он может набирать сколько угодно лотов на прокачку, в зависимости от спроса на европейском рынке», — отметил Юшков беседе с ФАН.

При этом для Польши нет какой-то особенной выгоды от того, что она отказалась от долгосрочного контракта, говорит эксперт. Предыдущее соглашение Варшава не хотела продлевать на старых условиях, потому что фактически она ничего не получала от транзита.

«Страна настаивала на том, чтобы «Газпром» больше платил за транзит. Однако Польша не получала доход от транзита потому, что, когда строился газопровод «Ямал — Европа», польские власти не финансировали его. «Газпром» построил его на свои деньги, поэтому тогда удалось договориться на таких условиях, которые были выгодны для него», — напомнил собеседник ФАН.

Эксперт обращает внимание, что «Газпром» был готов подписать новый долгосрочный контракт с повышением цен на транзит. При этом российский концерн настаивал на комплексном соглашении по поводу выплаты Польше той суммы, которую ей назначил Стокгольмский арбитраж.

«К концу действия контракта польская государственная компания выиграла разбирательство в Стокгольмском арбитраже, который присудил ей выплату 1,5 млрд долларов от «Газпрома». Если бы было некое соглашение о том, что «Газпром» не будет выплачивать эти деньги Польше, но взамен предложит очень выгодный транзитный договор, то на это российская компания могла бы пойти. Но Польша не захотела, потому что ей была очень важна медийная составляющая выигрыша арбитража у «Газпрома». Польша представляла себя в образе победителя России», — сказал Юшков.

В результате того, что к консенсусу сторонам прийти не удалось, «Газпром» и Польша перешли на общеевропейскую систему бронирования мощностей газопровода на прокачку, объясняет аналитик.

«Она состоит в том, что проводятся аукционы, где выставляется лот на прокачку. «Газпром» берет столько лотов, сколько ему нужно. Российская компания не очень много платит на таких условиях транзита из-за невысокой конкуренции. Были уже аукционы на третий квартал 2020 года. «Газпром» фактически все мощности забронировал, но при этом ставка транзита осталась низкой. Поэтому Польша ничего от этого не выиграла», — добавил Юшков.

Напомним, транзитный договор на прокачку газа через газопровод «Ямал — Европа» был заключен в начале 90-х. Соглашение регулирует поставки российского газа в страны Европы через территорию Польши. Ежегодные объемы поставок составляют около 33 миллиардов кубометров газа в год.