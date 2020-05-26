МИД РФ поддержал Африканский союз в урегулировании кризиса в Ливии

Москва, 26 мая. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с комиссаром Африканского союза Смаилом Шерги Судан и Ливию, обменявшись мнениями по стабилизации кризисов в этих странах. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что телефонный разговор между Богдановым, специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, и комиссаром АС по вопросам безопасности состоялся по инициативе Шерги. Стороны обсудили наиболее актуальные аспекты африканской повестки дня.

«При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка активной роли Африканского союза в урегулировании кризисных ситуаций и конфликтов на континенте по принципу «африканским проблемам — африканское решение», — говорится в заявлении МИД России.

Ранее Смаил Шерги заявил, что террористы могут воспользоваться пандемией коронавируса в странах Африки, в том числе и в Ливии. По его словам, COVID-19 стал причиной ослабления безопасности в государствах континента.