Призвавшая рожать вместо учебы владимирская чиновница получила повышение

Владимир, 26 мая. Чиновница из Владимирской области Юлия Арсенина, советовавшая «не учиться, а рожать», заняла должность временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения региона.

Арсенина получила повышение после того, как предыдущий директор депздрава Алексей Мозалев уволился в связи с переходом на другую работу, сообщает «ФедералПресс». Губернатор региона Владимир Сипягин подписал распоряжение о назначении Арсениной на вакантную должность с 26 мая, пишет НСН.

Арсенина стала известна на всю страну в июне прошлого года, когда посоветовала девушкам «лучше не учиться, а рожать». Чиновница заявила, что считает негативным стремление девушек получить образование, а не создавать семью. По ее мнению, в этом есть вина родителей, сообщает телеканал «360».

Позднее Арсенина объяснила, что фраза была вырвана из 30-минутного выступления, в котором речь шла о необходимости снижения абортов в регионе, и что учеба или другие жизненные ситуации не должны мешать родам.

Ранее стало известно, сколько Арсенина зарабатывает. Согласно декларации о доходах, она заработала за 2018 год более 900 тыс. рублей. В документе сообщается, что у чиновницы есть квартира площадью 64,9 квадратных метра. Также в пользовании Арсениной находится еще одна квартира площадью 57 квадратных метров.